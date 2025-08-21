Поджигатель был задержан — им оказался Мезут Гючлю, имеющий психическое заболевание и ранее содержавшийся в психиатрической клинике…

В Турции совершена попытка поджога бывшего собора Святой Софии в Стамбуле, который с 2020 года используется в качестве мечети. Инцидент произошёл 11 июля 2025 года в 23:50, когда мужчина в красном головном уборе вошел в Cобор и попытался при помощи бумаги поджечь ковёр, сообщает Православие. Ru со ссылкой на информационное агентство Orthodoxia.

Находившаяся внутри собора женщина немедленно предупредила сотрудников службы безопасности, и они потушили огонь до того, как он успел перекинуться на ковер.

Преступник был опознан с помощью камер видеонаблюдения и арестован несколько часов спустя. Власти подтвердили, что Мезут Гючлю имеет психическое заболевание и ранее содержался в психиатрической клинике.

13 июля подозреваемый был доставлен в суд для проведения процессуальных действий.

Турецкие СМИ сообщили, что мужчине удалось скрыть свое лицо от камер видеонаблюдения. При нём не было легковоспламеняющихся материалов или металлических предметов, и он без проблем прошёл проверку безопасности при входе в Софию, не вызвав подозрений. Для разжигания огня злоумышленник использовал кусочки бумаги, спрятанные у него в карманах.

После инцидента в Софийском соборе были усилены меры безопасности. Количество сотрудников полиции и представителей служб безопасности также было увеличено, и турецкие власти призвали всех граждан проявлять бдительность, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

