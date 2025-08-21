Русская линия
Сводка новостей от 21 августа 2025

В Киево-Печерской лавре обвинили музейных работников в оскорблении чувств верующих и надругательстве над мощами святых
В Украинской Православной Церкви потребовали объяснений в связи с манипуляциями над мощами преподобных в Киево-Печерских…

Раки с мощами преподобных Печерских стоят на полуВ Киево-Печерской лавре заявили о грубом нарушении религиозных чувств верующих в связи с действиями сотрудников Национального заповедника. В сети распространились фотографии, на которых зафиксировано открытие раки с мощами преподобных отцов и их перемещение из пещер в складские помещения. В Лавре подчеркнули, что эти «пренебрежительные и кощунственные действия» совершаются без участия духовенства и вопреки многовековым канонам Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт Киево-Печерской Лавры.

Адвокаты Лавры подали запросы в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в администрацию заповедника с требованием предоставить информацию о правовых основаниях таких действий, а также объяснить, кто принимал решения об открытии, перемещении или изменении облачения мощей.

«Учитывая особую духовную ценность святых мощей для миллионов верующих, подобные действия расцениваются как грубое нарушение религиозных чувств и откровенное надругательство над святынями», — отметили в Лавре.

В монастыре ожидают официальных ответов украинских чиновников. В то же время предупреждают, что в случае отказа предоставить информацию или игнорирования адвокатских запросов будут предприняты предусмотренные законом меры реагирования.

Архиепископ Обуховский Иона: Если коротко — это страшное кощунство, символизирующее возвращение Украины во времена тоталитаризма и коммунизма
Настоятель Ионинского монастыря УПЦ прокомментировал манипуляции музейных работников над мощами преподобных Печерских...

Власти Палестины обвинили Израиль в целенаправленной кампанию по искоренению христианского присутствия на Святой Земле
Высший президентский комитет по делам церкви в Палестине призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку счетов Иерусалимского Патриархата и нападения на храмы в Иерусалиме...

Греция вновь столкнулась с сезоном катастрофических лесных пожаров
Ситуация настолько тревожная, что на данную проблему обратил внимание Св. Синод Элладской Православной Церкви...

Предотвращена попытка поджога Собора Святой Софии в Стамбуле
Поджигатель был задержан — им оказался Мезут Гючлю, имеющий психическое заболевание и ранее содержавшийся в психиатрической клинике...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика Никодима, архиепископа Костромского...

