В Киево-Печерской лавре обвинили музейных работников в оскорблении чувств верующих и надругательстве над мощами святых

В Киево-Печерской лавре заявили о грубом нарушении религиозных чувств верующих в связи с действиями сотрудников Национального заповедника. В сети распространились фотографии, на которых зафиксировано открытие раки с мощами преподобных отцов и их перемещение из пещер в складские помещения. В Лавре подчеркнули, что эти «пренебрежительные и кощунственные действия» совершаются без участия духовенства и вопреки многовековым канонам Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт Киево-Печерской Лавры.

Адвокаты Лавры подали запросы в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в администрацию заповедника с требованием предоставить информацию о правовых основаниях таких действий, а также объяснить, кто принимал решения об открытии, перемещении или изменении облачения мощей.

«Учитывая особую духовную ценность святых мощей для миллионов верующих, подобные действия расцениваются как грубое нарушение религиозных чувств и откровенное надругательство над святынями», — отметили в Лавре.

В монастыре ожидают официальных ответов украинских чиновников. В то же время предупреждают, что в случае отказа предоставить информацию или игнорирования адвокатских запросов будут предприняты предусмотренные законом меры реагирования.

Русская линия