В то время как Греция борется с очередным катастрофическим сезоном лесных пожаров — только за два дня в августе этого года возникло более 150 новых очагов, и тысячи людей были эвакуированы из своих домов, — Священный Синод Элладской Православной Церкви попытался дать богословский ответ на постигшее страну бедствие, сообщает портал «Orthox Christian».

Заявление было сделано на фоне борьбы пожарных с пожарами в Патрах, Хиосе, Закинфе и других регионах. По всей стране было задействовано около 5 тысяч пожарных и 33 самолёта. Пожары привели к массовой эвакуации, разрушению домов и монастырей, а также к тому, что десятки людей попали в больницы с проблемами дыхательных путей.

Выражая глубокую скорбь в связи с потерями, Священный Синод в своём послании рассматривает пожары в контексте православного богословия, понимающего отношения человечества с творением. Иерархи подчеркивают, что люди являются «не владельцами, а распорядителями творения», рассматривая мир природы как Божий дар, требующий ответственного управления.

«Если мы не будем любить и защищать мир природы, который представляет собой мистическое Евангелие, по-своему провозглашающее славу Божью, — говорится в заявлении, — то мы будем неблагодарны Богу и несём ответственность перед человечеством».

В заявлении упоминается святой Амфилохий Патмосский, монах XX века, который требовал от своих духовных детей сажать деревья в знак покаяния. «Тот, кто сажает деревья, сажает надежду, мир, любовь и получает Божье благословение», — учил он, превращая заботу об окружающей среде в духовную дисциплину.

Священный Синод призывает государство принять «своевременные превентивные и карательные меры», а граждан — взять на себя личную ответственность за защиту лесов. В заявлении особо отмечаются заслуги пожарных и волонтёров, признаётся их «жертвенный дух и титанические усилия».

Впрочем, по мнению экспертов, сезонные пожары могут стать новой нормой для всей Греции.

