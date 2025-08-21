Высший президентский комитет по делам церкви в Палестине призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку счетов Иерусалимского Патриархата и нападения на храмы в Иерусалиме…

Высший президентский комитет по делам церкви в Палестине бьёт тревогу в связи с чередой беспрецедентных нападений на христианские храмы Святой Земли, принадлежащие преимущественно Иерусалимскому Патриархату. Комитет предупреждает, что эти действия являются частью систематической политики властей Израиля, направленной на ликвидацию подлинного христианского присутствия в Палестине и лишение страны её исторических религиозных институтов, сообщает официальный сайт Комитета.

Член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и глава Высшего президентского комитета по делам церкви в Палестине Рамзи Хури в письме, адресованном Христианским церквям по всему миру, сообщил, что израильские оккупационные власти заморозили банковские счета Патриархата и ввели обременительные, несправедливые налоги на его имущество. Такие меры серьёзно угрожают способности Церкви оказывать духовные, гуманитарные и общественные услуги, что является вопиющим нарушением исторического статус-кво и грубым нарушением международного права и обязательных к исполнению соглашений.

Нападение на Иерусалимский Патриархат, как отметил Комитет, не ограничивается финансовым удушением. Земли, принадлежащие Православной Церкви, вокруг монастыря святого Герасима (Дейр-Хиджле) недалеко от Иерихона, стали объектом агрессивной застройки. За последние два года в районе Иерихона были созданы новые незаконные поселения, которые представляют прямую угрозу его историческому и священному характеру и являются частью более масштабного плана по уничтожению христианской и исторической идентичности Палестины.

Эти меры неотделимы от более широкой стратегии оккупации, направленной на изменение идентичности Иерусалима, стирание его религиозного и культурного характера и, в конечном счёте, на ликвидацию палестинского присутствия в городе, подчеркнули в Комитете. Молчание международного сообщества и Христианских церквей по этому поводу будет воспринято еврейскими властями как зелёный свет для продолжения и эскалации этих репрессивных действий.

Комитет также подчеркнул, что эта политика Израиля совпадает с продолжающейся войной, геноцидом и голодом в секторе Газа, которые длятся уже 670 дней, а также с этническими чистками на Западном берегу. Совсем недавно экстремистски настроенный министр финансов Израиля Бецалель Смотрич одобрил строительство тысяч единиц жилья в рамках колониального плана «E1» к востоку от Иерусалима. Этот шаг разрушит любую перспективу создания непрерывного и единого Палестинского государства.

Письмо завершается настоятельным призывом к Христианским церквям и организациям по всему миру принять незамедлительные политические, юридические и иные меры, чтобы остановить эти нарушения и защитить свободу Иерусалимской Церкви в выполнении её духовной и гуманитарной миссии. Комитет подтвердил, что защита церквей Палестины является коллективной ответственностью и исторической миссией.

Русская линия