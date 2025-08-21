Архиепископ Никодим (в миру Николай Васильевич Кротков) родился 29 ноября 1868 года в г. Погрешино Середского уезда Костромской губернии в семье священника. Окончив в 1889 году Духовную семинарию, он некоторое время учительствовал в приходской школе, затем в 1890 году принял священнический сан. Поступив в 1896 году в Киевскую Духовную академию, через три года, потеряв ребенка и любимую жену, он принял монашеский постриг с именем Никодим.

После окончания Духовной академии со степенью кандидата богословия иеромонах, а затем архимандрит Никодим последовательно служил смотрителем Владикавказского духовного училища и ректором Псковской Духовной семинарии.

В 1905 году о. Никодим бы назначен епископом Аккерманским, а затем — в 1911 году — Чигиринским. В годы Гражданской войны, в 1918 году владыка протомившесь несколько месяцев в плену у петлюровцев, по освобождении вернулся в занятый белыми Киев. В 1919 г., после оставления Киева Белой армией генерала А.И.Деникина, владыка, несмотря на опасность расправы, остался в городе вместе со своей паствой «под красными». Позже, на допросах архиепископ Никодим так определил свою позицию во время Гражданской войны: «Я стоял за единую неделимую Церковь и Родину, невзирая на то, какая в ней будет власть».

В 1921 году епископ Никодим возглавлял Таврическую и Симферопольсую кафедру. В 1922 году владыку возвели в сан архиепископа. Отказавшись от предложения покинуть Россию, архиепископ Никодим встал в ряд мучеников, принесших свою жизнь в жертву Христу. Арестованный по обвинению в сопротивлении по изъятию церковных ценностей, владыка до 1932 года протомился в лагере особого назначения на Соловках. Будучи освобожденным из тюрьмы, архиепископ Никодим был назначен управляющим Костромской епархией, но уже в декабре 1936 года был вновь арестован. А 21 августа 1938 г. священномученик Никодим в застенках ярославской тюрьмы отошел ко Господу.

В 1995 году священномученик Никодим был канонизован в Костромской епархии как местночтимый святой, а в августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви был сопричтен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских для общецерковного почитания.

