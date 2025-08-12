Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий призвал свою паству к сугубому посту и молитве с 12 по 15 августа, когда должен пройти российско-американский саммит…

В преддверии запланированной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске правящий архиерей Ситкинской и Аляскинской епархии Православной Церкви в Америке архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий обратился со специальным посланием к своей пастве, в котором призвал верующих усилить свои молитвы с 12 по 15 августа, сообщает официальный сайт Ситкинской и Аляскинской епархии.

«Наш мир продолжает скорбеть о войне на Украине и о безмерной печали, которую испытывают как украинские, так и российские верующие, — говорится в обращении владыки. — По Божьему промыслу мы узнали, что президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин намерены встретиться на Аляске в пятницу, 15 августа 2025 года, чтобы обсудить путь к миру. Чего бы ни достигли земные переговоры, мы знаем, что „сердца царей — в руке Господа“ (Притчи 21:1). Поэтому мы решили, что на этой неделе Ситкинская и Аляскаская епархия будет молиться за мир между Украиной и Россией».

«Я прошу всю епархию совершить трёхдневное молитвенное восхождение: начать с исцеления сердец в домах и семьях Украины и России по заступничеству святой Ольги; затем обратиться к защите тех, кто находится в опасности, по заступничеству святого Германа; и завершить восхождение молитвой Пресвятой Богородице, нашей Заступнице, чей образ был передан Аляске Русской миссией. Поскольку время проведения пятничных переговоров не разглашается, мы проведём этот день в общей молитве о мире», — отметил владыка Алексий.

Затем он опубликовал расписание богослужений, которые будут проводиться в эти дни:

1. Вторник, 12 августа, 18:00 — акафист святой Ольге Кетлукской, матушке всей Аляски

По всей епархии мы будем служить молебен о мире с акафистом святой Ольге. Святая Ольга — наша нежная мать и целительница, которая примиряет обиженных и смягчает гнев; давайте попросим её сделать сердца тех, кто размышляет, гостеприимными для мира. Это блюдо будет подаваться по всей епархии, особенно перед её святыми мощами в Кветлуке, её родной деревне, где её молитвы утешили стольких людей.

2. Среда, 13 августа, 18:00 — акафист святому Герману Аляскинскому

По всей епархии мы будем служить молебен о мире с акафистом святому Герману. Наш отец Герман прибыл с Валаама в Новый Свет и учил любви к Богу и ближнему, защищая слабых и объединяя народы. Мы просим его встать сегодня между народами, как он когда-то встал между интересами и страхами. Пусть его мольба «Наш народ пролил кровавые слёзы» будет услышана. Пожалуйста, помоги нам понять, что такое милосердие", — чтобы его снова услышали и ответили ему. Это будет распространяться по всей епархии, особенно перед его святыми мощами в Свято-Воскресенском соборе в Кадьяке.

3. Четверг, 14 августа, 18:00 — Акафист Ситской иконе Божией Матери

По всей епархии будет совершаться молебен о мире с акафистом Ситской иконе Божией Матери (или акафистом Богородице). Мы будем просить Пречистую Царицу Небесную направить наши беседы, успокоить страсти, защитить невинных и установить справедливый мир. Его будут подавать по всей епархии, и особенно в Свято-Михайловском соборе в Ситке, перед её чудотворной иконой, что символизирует историческую связь между русским благочестием и верой на Аляске.

4. Пятница, 15 августа — День молитвы о мире

Пусть каждый приход и каждая семья проведут день в молитве о мире: о защите невинных, возвращении пленников и утешении скорбящих и страждущих. Там, где это возможно, храмы могут быть открыты для тихой молитвы, а в полдень могут звонить колокола, созывая верующих. Тем, кто не может присутствовать на службе, рекомендуется читать дома акафист Богородице или молитву Иисусу.

«Возлюбленные, давайте держаться за наши молитвенные канаты, наполнять наши церкви и бодрствовать в милосердии. Пусть Богородица накроет Украину и Россию своим покрывалом; пусть святой Герман приведёт народы к единству и братской любви; пусть святая Ольга исцелит скрытые места, где зарождается истинный мир», — призвал в заключение владыка Алексий.

Русская линия