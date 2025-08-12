В многочисленных епархиях Русской Православной Церкви в этот трагический день были совершены заупокойные богослужения…

12 августа 2025 года исполнилось 25 лет со дня гибели в Баренцевом море атомного подводного крейсера Северного флота ВМФ России «Курск». В этот день в епархиях Русской Православной Церкви были совершены поминальные богослужения, сообщает Патриархия.Ru.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил в Мурманске литию в у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известном как «Рубка Курска». В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа АПЛ «Курск». Изображения их ликов в 2020 году были установлены на монументе по благословению митрополита Митрофана.

Память погибших моряков почтили и в поселке Видяево, где базировалась подлодка. Епископ Североморский и Умбский Тарасий совершил заупокойную литию у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане».

В памятных мероприятиях в Мурманской области приняли участие представители местных властей, командование и военнослужащие Северного флота, представители предприятий, ветеранских и общественных организаций, многочисленные жители области. К памятникам были возложены венки и цветы.

В Севастополе на кладбище рядом с памятником погибшим подводникам-севастопольцам состоялся траурный митинг-реквием. Почтить память погибших моряков в этот день пришли их родственники и сослуживцы. После официальных речей к памятнику погибшим севастопольцам — членам экипажа АПЛ «Курск» были возложены цветы. Мероприятие завершилось прохождением роты Почетного караула.

Память моряков АПЛ «Курск» почтили и на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где находится самое большое захоронение членов экипажа подлодки (32 подводника, включая командира подлодки Героя России капитана первого ранга Геннадия Лячина). В память о погибших подводниках была объявлена минута молчания. Первыми цветы к мемориалу в память о русских воинах возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Владимир Воробьев.

Настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Алексий Скляров в сослужении клира совершил заупокойную литию у часовни соборной колокольни. Здесь находится памятная доска с именами членов экипажа подлодки и хранится капсула с грунтом с места, где она затонула. После Божественной литургии клирики и миряне проследовали крестным ходом к часовне, где за богослужением поименно были названы все члены экипажа. Присутствовали начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов, ветераны ВМФ, моряки-подводники и родственники погибших.

Траурная церемония в память о членах экипажа подводной лодки «Курск» прошла в Курске. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на панихиду собрались родственники погибших, представители власти и общественных организаций.

Атомный подводный крейсер «Курск» Северного флота затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. За мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, члены экипажа указом Президента России были награждены орденами Мужества (посмертно), а командир корабля капитан I ранга Геннадий Лячин удостоен звания Героя России (посмертно).

Русская линия