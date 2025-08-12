11 августа 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл с рабочим визитом в Албанию, где 12 августа встретился с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским, Дурресским и всей Албании Иоанном, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук. Со стороны Албанской Православной Церкви присутствовали митрополит Эльбасанский Антоний, митрополит Аманатийский Нафанаил и епископ Круйский Анастасий.

Митрополит Волоколамский Антоний передал Блаженнейшему Архиепископу Иоанну братское приветствие от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравил его с состоявшимися в марте этого года избранием и интронизацией на кафедру Предстоятелей Албанской Православной Церкви. В ходе продолжительной беседы, прошедшей в тёплой сердечной атмосфере, обсуждались различные вопросы межправославных и международных отношений, положение канонической Церкви на Украине, перспективы развития сотрудничества между Русской и Албанской Церквами-Сёстрами и иные темы, представляющие взаимный интерес.

В заключение встречи состоялся обмен памятными дарами.

По завершении беседы председатель ОВЦС и сопровождающие его в поездке лица посетили Воскресенский кафедральный собор Тираны. У могилы погребённого в крипте этого храма приснопамятного Архиепископа Албанского Анастасия, скончавшегося 25 января сего года, члены делегации Русской Православной Церкви совершили заупокойную литию и пропели ему «вечную память».

В тот же день председатель ОВЦС и сопровождающие его лица встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Албании А. Зайцевым.

Албанская Православная Церковь — одна из Поместных Православных Церквей, которая категорически отказалась признавать украинских раскольников и устами своего почившего ныне Предстоятеля — Блаженнейшего Анастасия — неоднократно призывала созвать Всеправославный Собор для решение украинской проблемы.

