Управделами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий считает, что данный вопрос не менее важен, чем военные действия на Донбассе или демографический кризис…

В Русской Православной Церкви считают, миграцию одной из главных проблем России наряду с военными действиями на Донбассе и низкой рождаемостью, в связи с чем управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий выразил надежду, что на общегосударственном уровне будут приняты законы, защищающие граждан России в этой сфере, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, — военный конфликт в Малороссии. Ещё одним вызовом является проблема с мигрантами — она угрожает будущему нашей страны. Ещё одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать всё, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими», — сказал митрополит Григорий в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам владыки, важно видеть эти проблемы, пытаться их решить, а не делать вид, что их не существует. «Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своём уровне — защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — заявил управделами РПЦ.

Митрополит Григорий посетовал, что мигранты не хотят уважительно относиться к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений.

«Мигрантов становится больше и больше. Они часто приезжают по приглашению тех, кто хочет решить свои экономические проблемы: мигранты — дешёвая рабочая сила. Но за счёт решения своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно искать ответы на вопросы экономического характера, решать (эти проблемы — ред.) иным способом, а не через приглашение людей, которые приезжают и наносят вред обществу и государству», — заключил иерарх.

Русская линия