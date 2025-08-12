В Русской Православной Церкви назвали миграцию одной из главных проблем России
Управделами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий считает, что данный вопрос не менее важен, чем военные действия на Донбассе или демографический кризис…
В Русской Православной Церкви считают, миграцию одной из главных проблем России наряду с военными действиями на Донбассе и низкой рождаемостью, в связи с чем управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий выразил надежду, что на общегосударственном уровне будут приняты законы, защищающие граждан России в этой сфере, сообщает РИА Новости.
«В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, — военный конфликт в Малороссии. Ещё одним вызовом является проблема с мигрантами — она угрожает будущему нашей страны. Ещё одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать всё, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими», — сказал митрополит Григорий в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
По словам владыки, важно видеть эти проблемы, пытаться их решить, а не делать вид, что их не существует. «Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своём уровне — защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — заявил управделами РПЦ.
Митрополит Григорий посетовал, что мигранты не хотят уважительно относиться к российским религиозным и культурным традициям и совершают большое количество преступлений.
«Мигрантов становится больше и больше. Они часто приезжают по приглашению тех, кто хочет решить свои экономические проблемы: мигранты — дешёвая рабочая сила. Но за счёт решения своих экономических проблем нельзя создавать угрозу нашему обществу. Нужно искать ответы на вопросы экономического характера, решать (эти проблемы — ред.) иным способом, а не через приглашение людей, которые приезжают и наносят вред обществу и государству», — заключил иерарх.
