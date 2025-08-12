Делегация Иерусалимского Патриархата прибыла в обитель в связи с нестроениями, возникшими после конфликта части братии со своим игуменом…

В связи с обнаружившимися нестроениями в Синайском монастыре и по просьбе архиепископа Синайского Дамиана Иерусалимский Патриарх Феофил направил в обитель комиссию в составе генерального секретаря архиепископа Константинского Аристарха, экзарха Пресвятого Гроба Господня в Греции архимандрита Иеронима, секретаря Синода архимандрита Христодула и профессора канонического права г-на Феодора Ягу, сообщает официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

Представители Патриархата с большим терпением и любовью ждали три дня, пока их примет владыка Дамиан, и только 7 августа такая встреча состоялась, отмечается в сообщении Патриархии. При этом переговоры были омрачены провокацией, когда в греческом прессе было опубликовано мнимое письмо архиепископа Дамиана, в котором тот отвергает юрисдикцию Иерусалимского Патриархата над Синайским монастырём.

После встречи с владыкой Дамианом члены комиссии отправились в Синайский монастырь, где состоялось их продолжительное общение с отцами, которые живут и служат на Синае уже много лет.

Чем закончились эти собеседования до сих неизвестно, поскольку Иерусалимский Патриархат пока не публиковал никакой официальной информации по данному поводу, а греческие СМИ делают всё, чтобы из их сообщений вообще было ничего не понятно.

Вот, что, к примеру, сообщает по поводу итогов визита комиссии Иерусалимского Патриархата портал «OrthodoxTimes»:

«В связи с тёплым отеческим интересом и заботой Патриарха, о которых сообщили представители Агиафоты и которые были с готовностью и благодарностью приняты отцами-настоятелями, была подчеркнута важность скоординированного сотрудничества с соответствующими политическими властями и сохранения всех традиционно установленных статусов и особых правил, которые сопровождают монастырь на протяжении веков. В связи с этим было очевидно, что все стороны готовы, по прошествии времени, пересмотреть, если потребуется, действия, необходимые для сохранения и отстаивания законных прав, в духе мирного урегулирования.

Отцы также выразили свою неизменную заботу и любовь к преподобному архиепископу Синайскому, поскольку его личность и служение являются неотъемлемой частью жизни Братства.

Как было заявлено, общая воля состоит в том, чтобы действовать в духе единства и осознанной ответственности до назначенной даты проведения Генеральной ассамблеи, на которой будут рассмотрены все заранее оговоренные вопросы, чтобы принять решение на благо монастыря в соответствии с его каноническим укладом и правилами работы".

Таким образом, об истинных итогах состоявшегося визита станет понятно только после того, как свою точку зрения по синайской проблеме выразит Священный Синод Иерусалимского Патриархата.

Русская линия