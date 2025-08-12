Сегодня день рождения «Пресветлого Отрока» Цесаревича-Мученика, Великого Князя Алексея Николаевича, сына Государя Императора Николая II.

Он родился в разгар войны с Японией 30 июля 1904 г. и прожил всего 14 лет. Но даже за этот отрезок времени судьба не была к нему благосклонна. Жизнь наследника была полна страданий — с рождения он страдал от гемофилии. Болезнь воспитала в Цесаревиче огромную силу воли и сострадание к людям. Сейчас можно только предполагать, какой была бы Россия, если бы Великий Князь Алексей стал ее главой. С ранних лет он отличался очень сильным характером и железной выдержкой. Цесаревич говорил: «Когда я стану Царем, не будет бедных и несчастных».

Но, готовясь стать во главе великой Российской Империи, он стал невольным свидетелем ее заката. Последние месяцы своей жизни, находясь в заключении в Екатеринбурге, Великий Князь Алексей не мог ходить. Однажды он сказал: «Я понял, что такое ложь. Если бы я стал Царем, никто не посмел бы мне соврать. Я бы навел порядок в этой стране». Но его словам не суждено было сбыться. На расстрел Цесаревича нес на руках собственный отец — Император Николай II.

Сегодня так же день памяти преподобного Анатолия Оптинского. С юных лет преподобный Анатолий стремился к духовной жизни, но мать не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти, 15 февраля 1885 года, когда ему было уже тридцать лет, пришел в Оптину пустынь калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре брата Александра благословили быть келейником у преподобного старца Амвросия. Уже в эту пору открылся у преподобного Анатолия дар любви, сострадания, прозорливости.

Приняв монашеский постриг 3 июня 1895 года, он постепенно входил в старческий труд и после кончины старцев преподобного Иосифа и преподобного Варсонофия вместе с преподобным Нектарием стал продолжателем старческого духовного делания. Старцы не отвергают никого, но так уж сложилось, что к преподобному Нектарию стремились монашествующие и интеллигенция, а к преподобному Анатолию шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями.

На благословение к старцу, на соборование, на исповедь всегда стекалось множество людей. Из братского корпуса старцу Анатолию пришлось перейти в притвор Владимирского храма. И часто приходилось видеть такую картину: в монастыре полное затишье, не видно даже монахов, а Владимирская церковь открыта и полна народу. Батюшка принимал всех без ограничения времени, несмотря на бесконечную усталость, на мучительную боль от ущемления грыжи, боли в кровоточивших ногах. Одно время он вообще не ложился спать, позволяя себе вздремнуть лишь на утрени, во время чтения кафизм. Преподобный был всегда приветливым, постоянно ласковым, сердечным, готовым всегда отдать себя тому, кто приходил к нему с той или иной нуждой или скорбью.

Преподобный Анатолий любил Россию, русский народ и предсказывал: «Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и на обломках люди спасаются. Не все погибнут. А потом будет явлено великое чудо Божие, и все щепки и обломки соберутся и соединятся, и снова явится великий корабль во всей своей красе! И пойдет он путем, Богом предназначенным!»

Но сначала Оптиной и ее последним старцам предстояло вместе с Россией взойти на свою Голгофу. После закрытия Оптиной пришли с обыском и к преподобному Анатолию, вытащили из келии то немногое, что он не успел еще раздать чадам. За обыском последовал арест. Больного старца повезли в тюрьму, но по дороге его состояние ухудшилось, и он оказался в больнице, где ему, как тифозному, тут же остригли волосы и бороду. Когда же выяснилось, что его по ошибке приняли за тифозного больного, врач отпустил его. Вернулся он в обитель измученный, еле живой, но со светлой улыбкой благодарением Господу на устах.

29 июля 1922 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ. Начались допросы. Готовились к аресту умирающего старца. Он не противился, только попросил себе отсрочки на сутки, чтобы приготовиться. Ночью 30 июля 1922 года ему стало худо. Позвали доктора, но тот не нашел ничего, угрожающего жизни. Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях. Войдя в келию через несколько минут, она понял, что старец Анатолий тихо отошел ко Господу.

Его погребли возле могилки преподобного Амвросия, на том самом месте, где он долго стоял за две недели до смерти, повторял: «А тут ведь вполне можно положить еще одного. Как раз место для одной могилки. Да, да, как раз..»

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского механика-самоучку Ивана Петровича Кулибина, скончавшегося в 1818 году.

Он родился 10 апреля 1735 г. в Нижнем Новгороде в семье мелкого торговца мукой. С детства Кулибин в свободное от помощи отцу время, предавался любимому занятию: выдумыванием и постановкою разных замысловатых флюгеров, меленок, толчей и особенно устройством деревянного механизма домашних стенных часов. Чувствуя нехватку образования, полученного у дьячка, юноша стал восполнять его из книг. Вскоре он открыл часовую мастерскую и стал значительно преуспевать в часовом деле. Постоянно изучая физику и математику, изобретатель усовершенствовал свое мастерство и создал часы собственной конструкции. Благодаря денежному содействию нижегородского торговца M.А.Костромина, Кулибину удалось осуществить устройство весьма сложных часов, имевших форму яйца: в нем ежечасно растворялись маленькие царские двери, за которыми виднелся Гроб Господень, с вооруженными по сторонам воинами. Ангел отваливал камень от Гроба, стража падала ниц, являлись две мироносицы; куранты играли три раза молитву Христос Воскрес и двери затворялись; весь механизм состоял из с лишком 1000 мельчайших колесиков и прочих механических частей!

Купец Костромин, разглядевший талант Кулибина не побоялся вложить средства в его изобретения. В 1768 г. изобретатель был представлен Императрице Екатерине II, посетившей Н. Новгород вместе с изобретенными им часами, телескопом, микроскопом и электрической машиной. А в 1769 г. Императрица назначила его заведующим механической мастерской Петербургской Академии наук. В течение 17 лет самоучка из «глубинки» руководил мастерскими Академии и воплощал в жизнь свои новые изобретения: необычные мосты, прожектор, повозка-самокатка, «механические ноги» (протезы), лифт, семафорный телеграф, секретный телеграфный код, машину для добычи соли и многое другое.

Кулибин — символ русского изобретательства — в конце жизни увлекся созданием вечного двигателя и, потратив все свои сбережения на несбыточную мечту, умер в бедности.

В этот день в 2000 году в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка «Курск». Подлодка пошла ко дну после взрыва торпеды в торпедном отсеке. В результате трагедии все 118 членов экипажа погибли. Оставшиеся после взрыва в живых члены экипажа не опустили руки, продолжая героически бороться за затонувший корабль до самой смерти. Ценой неимоверных усилий им удалось вовремя заглушить готовый взорваться атомный реактор, что предотвратило глобальную экологическую катастрофу.

Позже «Курск» был поднят на поверхность, из него извлекли тела погибших и предали земле, было проведено расследование причин катастрофы. Затем подводный крейсер был утилизирован.

Русская линия