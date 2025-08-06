6 августа 2025 года в Донском монастыре Москвы состоялись отпевание и похороны князя Александра Трубецкого, тело которого было упокоено в усыпальнице Голицыных, поскольку он был прямым потомком старинных дворянских родов Трубецких и Голицыных. Сам князь ещё до своей кончины завещал похоронить себя в России в усыпальнице предков, сообщает РИА Новости.

Отпевание князя Трубецкого прошло в Большом соборе Донской иконы Божией Матери сонмом московского духовенства.

Проститься с князем пришли советник Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов, принявший участие в отпевании князя, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, бывший министр культуры и посол России в Ватикане Александр Авдеев, глава Фонда «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников, народный художник России Владимир Суровцев, политолог Наталья Нарочницкая, представители Дома русского зарубежья, а также Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Александр Трубецкой.

После отпевания и церемонии прощания тело покойного было перенесено в усыпальницу Голицыных, которая расположена в храме Архангела Михаила в Донском монастыре. Здесь захоронены представители княжеских родов Голицыных, Щербатовых, Трубецких.

Князь Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс», а также поддерживал воссоединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей. В декабре 2003 года в Сальске Ростовской области князь принял участие в открытии первого в России памятника белому генералу Сергею Маркову.

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