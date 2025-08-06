Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний подверг критике часть духовенства и монашествующих УПЦ, которые поддерживают отношения с откровенными гонителями Церкви и ради мнимого миротворчества участвуют в различных показных конференциях и встречах с представителями властей и «ПЦУ» в то время, как происходят избиение верующих и духовенства УПЦ, а также силовые захваты храмов и монастырей.

«Периоды гонений в истории Церкви рождают сонмы исповедников и мучеников. В то же время, к сожалению, не все готовы страдать: кто-то идёт на компромисс с совестью, а кто-то предаёт. Так было всегда и, вероятно, будет до скончания веков. Есть ещё один тип людей, которые вроде бы и принадлежат к Церкви, но одновременно поддерживают демонстративно, публично тесные отношения с теми, кто их Церковь преследует. Они молчат, когда с боем захватывают храмы, когда избивают епископов, священников и мирян, когда духовенство отправляют за решетку. Но стоит только кому-то из верующих возмутиться репрессиями в адрес своей Церкви, как немедленно раздаются голоса из этого спектра с призывом «быть терпимее» и «всех возлюбить», — отметил владыка Антоний, слова которого приводит портал «Православная жизнь».

«Разумеется, Господь нам завещал любить и молиться обо всех, в том числе и о гонителях. Но нигде Он не говорил закрывать глаза на несправедливость и преследования своих братьев, — продолжил архипастырь. — Меж тем сейчас во имя такого „всепрощения“ и „терпимости“ создаются различные организации и „братства“, где совместно с теми, кто стремится уничтожить нашу Церковь, проводятся конференции и собрания. На них также царит лицемерный дух „взаимопонимания“, хотя за окнами уютных конференц-залов настоящий разбой и рейдерские захваты с избиениями верующих УПЦ».

Особую печаль митрополит Антоний выразил в связи с тем, что «в таких мероприятиях участвуют даже некоторые священники и монашествующие». «Возможно, кто-то из них в самом деле наивно верит, что, общаясь, как им кажется, с „лучшими“ представителями структур, ставящих перед собой задачу уничтожить Церковь, смогут изменить ситуацию к лучшему. Но со стороны это выглядит весьма сомнительно».

«Когда наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений, имеющий целый „букет“ хронических заболеваний, невинно пребывает в заключении, когда происходят захваты и осквернения наших святынь, когда подвергаются преследованию и побоям наше духовенство и верующие, когда сама наша Церковь ежедневно шельмуется в прессе, перенося чудовищную клевету, поборники мнимого „братолюбия“ только и могут, что поддакивать преследователям, преспокойно выслушивать от них немыслимые антицерковные наговоры и неловко кивать головой на упреки, что мы, мол, сами виноваты в таком отношении к себе», — отметил управделами УПЦ, добавив, что «можно лишь посетовать на такую якобы „миротворческую“ сомнительную деятельность и еще больше укрепиться в верности своей Церкви».

В завершение митрополит Антоний призвал верующих «усугубить молитвы о всех наших собратьях и сестрах, испытывающих, употребляя юридическую терминологию, ущемления в гражданских правах, проще говоря — претерпевающих преследования за веру и любовь к подлинной Церкви Христовой». «Да укрепит нас Господь в нашем крестоношении, да не попустит отступить от церковных правил и святоотеческого Предания и да будет милостив к тем, кто ныне проявляет слабость и малодушие», — заключил архипастырь.

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