Гостей Пскова в аэропорту древнего города отныне будет встречать святая равноапостольная княгиня Ольга

5 августа 2025 года митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин освящения памятника святой равноапостольной княгине Ольге на территории аэропорта в Пскове, сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, игумен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), благочинный храмов Псковского района иерей Михаил Буценка, настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской города Пскова иерей Антоний Рехлов, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов.

Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; Губернатор Псковской области Михаил Ведерников; председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» и Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин; директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин; председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов; вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева; псковичи и гости города.

По окончании чина освящения все участники церемонии открытия возложили цветы к памятнику святой просветительницы земли Русской.

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