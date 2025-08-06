В Минздраве РФ разослали женским консультациям новые рекомендации, которые ориентированы на рождение детей и отказ от абортов…

«Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребёнка родить потом может быть уже поздно»

На фоне демографического кризиса и стремительного вымирания русского населения Минздрав России подготовил новые рекомендации по консультированию женщин в женских консультациях. Они обобщат все существующие алгоритмы взаимодействия с беременными и направлены на сохранение зачатого ребёнка, сообщает портал Милосердие.Ru.

В рекомендациях говорится, что медработники не должны запугивать женщин или грубить им. Нужно помочь им сделать осознанный выбор, сформировав позитивное отношение к беременности с помощью специальных подходов. Такие слова и фразы, как «в вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать», объявлены недопустимыми.

Врачей просят напоминать женщинам, что беременность — «прекрасное и естественное состояние для каждой женщины», а испытывать страх и волнение — нормально. Если женщина переживает за карьеру или образование, то врачу рекомендуется сказать прописную истину: «карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребёнка родить потом может быть уже поздно». При этом за отказ от аборта женщину нужно похвалить.

Клинический психолог Олеся Толстухина сказала газете «Коммерсант», что речевые модули в рекомендациях составлены грамотно и учитывают вопросы, которые задают женщины на консультациях. Их могут беспокоить плохие отношения с отцом ребёнка, страх изменения тела, хронические заболевания. «Поэтому эта инициатива очень полезная и должна помочь достичь желаемой цели по сохранению беременности», — подчеркнула О. Толстухина.

Удивительно только одно: почему для таких естественных и само собой разумеющихся ответов медработников в женских консультациях необходимо спускать сверху какие-то особые рекомендации? Неужели деньги за аборты людям в белых халатах совсем заменили совесть?

Русская линия