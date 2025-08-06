В Трубчевском благочинии Клинцовской епархии на Брянщине установили Поклонный крест в память об убиенных в 1918 году клириках Сретенского храма…

1 августа 2025 года в селе Юрово Трубчевского благочиния Клинцовской епархии Брянской митрополии на месте утраченного Сретенского храма, священник которого отец Никодим Троепольский в 1918 году был убит большевиками, установлен памятный Поклонный крест.

Ранее с инициативой об установлении креста к благочинному Трубчевского церковного округа иерею Сергию Магону от имени потомков обратилась внучка убиенного священника — Евгения Воробьёва. Осуществить эту идею в жизнь помогли члены Брянского землячества и православных приходов в Санкт-Петербурге, заведующий отделом агиологии Брянской епархии иерей Виктор Друян, руководитель Брянской рекламной компании Алексей Зиненко и семьи трубчевских краеведов Алейниковых и потомственных юровцев Талановых, а также потомки священника Никодима Троепольского, сообщает сайт Трубчевского благочиния.

«Память наших разрушенных храмов и стёртых с лица земли надгробий — это наш крест, который нужно нести достойно, идя по пути покаяния, — пояснил отец Сергий Магон. — Несомненно, созданный мемориал в селе Юрово важен и для живущих здесь, и для тех, кто давно стал горожанами других городов нашей огромной страны, но сумевших сохранить в сердце память о земле отцов. Трудно представить, как это значимо и для потомков трагически погибшего в 1918 году настоятеля храма священника Никодима Троепольского и других священнослужителей, захороненных за сотни лет в церковной ограде. Теперь у них всех есть Крест на месте упокоения».

Каким был 1918 год в Трубчевском уезде, сообщается в Орловских епархиальных ведомостях:

«22-го января [в 1918 г.] в гор. Трубчевске толпа вооруженных людей позволила себе под видом обыска, вызванного неизвестными побуждениями, осквернить Сретенский храм. вошли в церковь и даже в алтарь, касались руками св. престола и смотрели под престол. ничего не найдя в храм, удалились..».

«Крестный ход в Трубчевске не был разрешен комиссарами, поэтому 14 февраля [1918 года] [был отслужен молебен] в Казанском храме, куда было приглашено местным благочинным прибывшее на собрание духовенство уезда и миряне».

По записанным ещё в прошлом веке воспоминаниям сына убитого священника Никодама Троепольского — Всеволода Никодимовича Троепольского, в 1918 году его отец «погиб от рук красноармейцев, зарубили топором в лесу, но умер дома. Для детей была легенда, что заболел тифом, так как было опасно говорить плохо о революционерах».

Спустя 100 лет правда о гонениях на Церковь в Трубчевском уезде не только стала известна, но и отразилась в композиции мемориала памяти на месте утраченного Сретенского храма и кладбища при этом храме, где кроме Поклонного креста ранее были установлены информационные стенды о событиях церковной истории этого места.

«Теперь у памяти есть адрес, а у потомков — ориентир. То, что сделано здесь, не про оформление — это про иной смысл, про глубокую связь времен и про ответственность живых перед теми, кто уже ушёл. Так, создатели мемориала показали, что память — не камень, а движение. Говоря всем нам: «Памяти — жить, а нам — помнить и действовать!», — отметил отец Сергий Магон.

Работа по возрождению и сохранению памяти об утраченном храме, о гонениях на Церковь после прихода к власти большевиков, осуществляемая группой энтузиастов в селе Юрово Трубчевского района Брянской области, — это пример того, как можно действовать и во многих других регионах необъятной России. Только так, устанавливая повсеместно Поклонные кресты, мемориалы и информационные стенды, издавая и распространяя литературу о политике по уничтожению Русской Православной Церкви и борьбе верующих, духовенства за ее сохранение в ХХ веке, можно восстановить связь с исторической Россией.

Тимофей Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»