30 июля 2025 года, в день празднования иконы Божией Матери «Святогорская», митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил освящение закладного камня на месте строительства Княже-Владимирского собора Саратова, который будет построен в новом районе города, на землях старого аэропорта, сообщает сайт Саратовской митрополии.

На освящении присутствовали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной, председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов, глава Саратова Михаил Исаев, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Николай Павлов, духовенство епархии и сотрудники Саратовского епархиального управления.

В 1888 году, к празднованию 900-летней годовщины Крещения Руси, на пожертвования жителей Саратова всех сословий на Полтавской площади был построен храм во имя просветителя Руси святого князя Владимира. Величественное 77-метровое каменное здание было выполнено по проекту главного губернского архитектора А.М. Салько в псевдорусском стиле. 16 июля 1889 года храм был освящён епископом Саратовским и Царицынским Павлом (Вильчинским). В начале 1930-х годов собор был полностью разрушен. Из всех зданий храмового комплекса сохранился только причтовый дом, который ныне занимает Центр детского и юношеского творчества.

23 апреля 2024 года указом митрополита Саратовского Игнатия был образован приход и началось возрождение собора.

Собор будет построен в районе, который уже называют новым центром города: там планируется возведение жилья, рассчитанного более чем на тридцать тысяч человек, а также обширные зеленые зоны и современная инфраструктура. Духовным центром и своеобразной кульминационной точкой этого района и станет величественный собор, построенный по образу разрушенного в 30-х годах прошлого века храма. Для многих верующих саратовцев, которые ждут возведения нового храма, он станет символом исторической справедливости.

«Сегодня мы совершили освящение земли под строительство нового Княже-Владимирского собора, — сказал митрополит Игнатий, обращаясь к собравшимся на молитву. — Сейчас поблизости от места, где находился разрушенный храм, стоит храм-часовня, а там, где он располагался исторически, находится Детский парк. Когда строим храмы, мы всегда в первую очередь ищем подходящее место, стараемся сделать так, чтобы людям было удобно посещать этот храм. И это место видится самым удобным для расположения такого большого храма, поскольку в этом новом районе будут возведены и жилые, и административные здания, будет построен правительственный квартал. Я хочу поблагодарить нашего земляка, председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина за то, что он поддержал этот проект, и губернатора Романа Викторовича Бусаргина за выделение земли под возрождение разрушенного соборного храма, который станет самым большим собором нашего города. И в этом здании будет не только храм: в его нижнем ярусе откроется духовно-просветительский центр. Этот соборный храм внешне будет повторять тот собор, который был разрушен в тридцатые годы, но, с учетом новых технологий, это будет улучшенная, усовершенствованная реплика, в нем будет больше пространства для людей. Всех вас сердечно благодарю за сегодняшнее участие в этом замечательном событии, мы освятили землю под строящийся собор, но заодно освятили, по сути, всю землю под строительство этого района».

Затем митрополит Игнатий показал собравшимся небольшую старинную икону и добавил: «Мы планировали освятить здесь землю 28 июля, в сам праздник Крещения Руси, но в силу ряда обстоятельств не получилось. И слава Богу, потому что когда я служил в этот день в Княже-Владимирском храме, отец Филипп (Абашин), настоятель храма, передал мне эту икону. Её принесли прихожане, и это икона святого равноапостольного князя Владимира из того самого разрушенного собора. И этот образ воплощает сейчас живую незримую духовную связь поколений, которые ещё больше объединит воссоздание этого собора в нашем славном городе. Этот собор нужен сейчас для нас как никогда, поскольку князь Владимир является крестителем нашей общей, единой Руси и нам необходимо единение с нашим братским украинским народом. Я верю, что через какое-то небольшое время наступит мир, и нам надо будет восстанавливать связи. Что может воссоединить единый русский народ, как не единый креститель Руси? Мы исповедуем одну веру, и он наш отец. Равноапостольный князь Владимир до своего крещения жил по-язычески, был жестоким и черствым, а после крещения он свою жизнь переменил на 180 градусов — стал милосердным и вошел в историю как боголюбивый правитель. И мы тоже должны понимать, что если мы даже где-то согрешаем, Господь всегда примет наше покаяние. Покаяние — это не просто раскаяние или сожаление о сделанном, это внутреннее, сущностное изменение. И если такое покаяние у нас будет, то и у нас есть возможность во многом измениться к лучшему».

Подходя ко кресту, все присутствующие получали в подарок небольшие иконы святого равноапостольного князя Владимира с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После освящения митрополит Игнатий и Роман Викторович Бусаргин посмотрели материалы по проекту собора и договорились в ближайшее время провести встречу по вопросам строительства.

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