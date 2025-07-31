Часть монашествующих потребовала отстранения игумена обители архиепископа Дамиана в связи с тем, что он приветствовал решение властей Греции о предоставлении монастырю статуса греческого юридического лица…

30 июля 2025 года группа из 15 монахов Синайского монастыря направила официальное обращение к Иерусалимскому Патриарху Феофилу с просьбой об отстранении архиепископа Дамиана от игуменства. Инициаторы письма ссылаются на решение общего собрания братии и выражают глубокое недовольство действиями владыки, в частности, в контексте обсуждаемого в Греции законопроекта о статусе монастыря, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт Orthodoxia News Agency.

Причиной конфликта стал законопроект, находящийся на рассмотрении в греческом парламенте. Он предусматривает признание правосубъектности Синайского монастыря на территории Греции. Именно этот закон вызвал разногласия в среде братии, поскольку часть монахов считает, что архиепископ действует вразрез с каноническими нормами и без достаточной поддержки монашествующих.

В свою очередь, архиепископ Дамиан категорически отверг обвинения. В публичном комментарии он назвал инициативу части братии «антиканонической», указав, что она не соответствует требованиям Устава монастыря — в частности, отсутствует поддержка двух третей братии, как того требует статья 12 внутреннего регламента. Он обвинил несогласных с его позицией в «попытке разрушить основы монастырской жизни» и сравнил ситуацию с «вавилонским пленением».

Официальной реакции со стороны Иерусалимского Патриархата по данному поводу пока не последовало. Но именно Иерусалимский Патриарх Феофил имеет каноническое право принимать окончательные решения по назначению или отстранению игуменов Синайского монастыря.

Вообще ситуация, когда решение проблем Иерусалимского Патриархата берут на себя чиновники Греции, вносят определённую путаницу в церковную жизнь. Не совсем понятно, как предоставление Синайской обители статуса греческого юридического лица может помочь решить проблему монашествующих с властями Египта. При этом и египтяне, и Иерусалимский Патриархат пока сохраняют полное молчание по данному поводу, а среди монашествующих есть разные точки зрения.

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