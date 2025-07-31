Покойный князь Александр Трубецкой, похороны которого в ближайшие дни пройдут в Москве, был замечательным человеком, глубоко церковным человеком, заявил советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.

«Князь Александр Александрович Трубецкой был замечательный человек, глубоко церковный и всецело преданный России, всем сердцем переживающий за её судьбу. Он много сделал для укрепления верности Родине в среде значительной части русского рассеяния в Европе, для которой его голос был влиятельным и авторитетным», — отметил отец Николай.

Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс», а также поддерживал воссоединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.

Вопрос о том, где будет похоронен князь, пока не решён. Но в СМИ циркулирует информация, что это может быть кладбище Донского монастыря столицы.

Русская линия