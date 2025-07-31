На сегодняшний день специалисты «С.П.А.С. консультирование» проводят беседы в женских консультациях города и области…

Служба противоабортного социального консультирования при Одигитриевском монастыре Челябинской епархии подвела итог своей 10-летней работы — за всё это время православным специалистам удалось спасти 658 жизней нерождённых младенцев, которых изначально планировали убить их матери.

Специалисты проводят акции, читают лекции для студентов, оказывают материальную поддержку малообеспеченным семьям и мамам, выбравшим жизнь для своих детей, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Мы испытываем огромную радость, когда удаётся помочь женщине не совершить непоправимую ошибку, поддержать, вместе найти способ изменить ситуацию и обрести ресурсы для сохранения беременности. Мы очень благодарны матушке Евсевии за молитвенную и моральную поддержку в нашем служении», — делится консультантка Анна Кожевникова.

На торжественном мероприятии, посвященном десятилетию службы помощи, игумения Евсевия (Лобанова) поздравила организаторов: «В Священном Писании Господь говорит: „Не вы Меня избрали, но Я избрал вас и поставил..“ Именно Господь избрал вас для этого служения. Не каждый способен это понести. Помочь родиться детям, от которых уже решили отказаться — это святое дело. Бог помогает нам в этом».

С.П.А.С. консультирование при Одигитриевском женском монастыре Челябинска является участницей общероссийской благотворительной программы помощи кризисным беременным «Спаси Жизнь». Программа реализуется с января 2015 года. На сегодня в программе участвуют специалисты 76 городов России.

На сегодняшний день «С.П.А.С. консультирование» проводит беседы в следующих женских консультациях Челябинска и области:

1. Женская консультация в областной клинической больнице № 2

2. Женская консультация в городской кинической больнице № 9

3. ГКБ № 9 абортарий

4. Женская консультация в городской клинической больнице № 11

5. Женская консультация в областной клинической больнице № 4

6. ЖК ГКБ № 5 на Калинина 12

7. ЖК № 1 Копейск

8. ЖК в центре Лотос

9. Челябинская область, п. Кременкуль, ул. Ленина, 14 «б», «Кременкульская врачебная амбулатория»

10. ГКБ № 2, ул. Гагарина, 18

11. Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, дом 52

С каждым годом география деятельности «С.П.А.С. консультирование» расширяется, планируется открытие новых кабинетов для консультирования.

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