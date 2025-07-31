Специалисты проводят акции, читают лекции для студентов, оказывают материальную поддержку малообеспеченным семьям и мамам, выбравшим жизнь для своих детей, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
«Мы испытываем огромную радость, когда удаётся помочь женщине не совершить непоправимую ошибку, поддержать, вместе найти способ изменить ситуацию и обрести ресурсы для сохранения беременности. Мы очень благодарны матушке Евсевии за молитвенную и моральную поддержку в нашем служении», — делится консультантка Анна Кожевникова.
На торжественном мероприятии, посвященном десятилетию службы помощи, игумения Евсевия (Лобанова) поздравила организаторов: «В Священном Писании Господь говорит: „Не вы Меня избрали, но Я избрал вас и поставил..“ Именно Господь избрал вас для этого служения. Не каждый способен это понести. Помочь родиться детям, от которых уже решили отказаться — это святое дело. Бог помогает нам в этом».
С.П.А.С. консультирование при Одигитриевском женском монастыре Челябинска является участницей общероссийской благотворительной программы помощи кризисным беременным «Спаси Жизнь». Программа реализуется с января 2015 года. На сегодня в программе участвуют специалисты 76 городов России.
На сегодняшний день «С.П.А.С. консультирование» проводит беседы в следующих женских консультациях Челябинска и области:
1. Женская консультация в областной клинической больнице № 2
2. Женская консультация в городской кинической больнице № 9
3. ГКБ № 9 абортарий
4. Женская консультация в городской клинической больнице № 11
5. Женская консультация в областной клинической больнице № 4
6. ЖК ГКБ № 5 на Калинина 12
7. ЖК № 1 Копейск
8. ЖК в центре Лотос
9. Челябинская область, п. Кременкуль, ул. Ленина, 14 «б», «Кременкульская врачебная амбулатория»
10. ГКБ № 2, ул. Гагарина, 18
11. Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, дом 52
С каждым годом география деятельности «С.П.А.С. консультирование» расширяется, планируется открытие новых кабинетов для консультирования.
Служба противоабортного социального консультирования при Одигитриевском монастыре Челябинска спасла жизни 658 детей На сегодняшний день специалисты «С.П.А.С. консультирование» проводят беседы в женских консультациях города и области...