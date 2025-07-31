Президент России подписал закон о запрете искажения религиозных символов и затирания крестов на изображении храмов и святынь…

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и Интернете. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации, сообщает РИА Новости.

Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в Интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе.

Как отмечалось в сопроводительных документах, запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.

Исключение в законе составляют случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы, а также случаи воспроизведения таких символов, которое влечёт за собой их осквернение.

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