29 июля 2025 года в Стамбуле Константинопольский Патриарх Варфоломей выступил на встрече Всемирного совета религий за мир с программным докладом «Противоречия и предпосылки межрелигиозного диалога», в котором изложил свою концепцию создания «общего священного мировоззрения» как ответа на вызовы современности, сообщает СПЖ.

Патриарх Варфоломей определил главную проблему современного мира как господство «материалистического мировоззрения редуктивно-упрощающего характера», которое «сводит человеческое процветание исключительно к его материальному измерению, систематически исключая всякое обращение ко Священному».

По словам Константинопольского Патриарха, следствием такого мировоззрения становится «искажение понятия человеческой целостности», что «способствует изоляции, эксплуатации и разрушению окружающей среды». Человек в этой парадигме «превращается в автономную единицу, добивающуюся своего благополучия за счёт других и природного мира».

В качестве противодействия Патриарх Варфоломей предложил создание «общего священного мировоззрения» — структуры, призванной служить «теоретическим основанием для общего священного процветания». При этом он подчеркнул, что речь не идёт о «попытке создать новую синкретическую религию или заменить уникальные мировоззрения, характеризующие каждую религиозную традицию».

«Эта структура построена на четырех фундаментальных столпах, составляющих целостное представление о реальности. В центре лежит само Священное — высшая, абсолютная реальность, которая выражается различными способами: как Бог, Аллах, Брахман или как Лучезарная Пустота», — сказал Патриарх. По его словам, люди мыслятся «как существа, по самому определению связанные с другими, именно потому что они основаны на Священном».

По его словам, сила создания «общего священного мировоззрения» заключается «в попытке преодолеть пропасть между верой и наукой». «Опираясь на современные открытия квантовой механики и биологии, оно бросает вызов господствующим механистическим моделям мироздания, предлагая вместо этого образ целенаправленности и взаимосвязанной целостности, согласующийся с духовными перспективами», — заявил Патриарх Варфоломей.

Он подчеркнул, что «полифония религий, как и многоязычие, представляется препятствием, которое необходимо преодолеть». По словам Патриарха, целью «общего сакрального мировоззрения» «является создание металингвистической системы референции, места встречи, которое позволит „перевести“ отдельные сакральные истины в общепонятную терминологию, способную артикулировать речь в современном мире».

«Мы не призваны создавать новую глобальную религию консенсуса. Мы призваны, каждый с точки зрения своей веры, создать всемирный союз совести, пророческое свидетельство, которое сохранит открытым горизонт трансцендентного в мире, которому грозит удушье в пределах материального. Наше единство основано не на наших общих убеждениях, а на нашей общей любви к человечеству и на нашем общем обращении к тайне единого Бога. Это единственно возможный мир», — закончил свою речь Патриарх Варфоломей.

Если отбросить все наукообразные выражение главы Фанара и сказать простым языком то, что Патриарх Варфоломей пытается скрыть за набором «глубокомысленных фраз», то окажется, что никаких особых мыслей, кроме экуменических воззваний, он не озвучил. Когда люди выражаются подобным образом, то обычно ничего не понявшие из их речи окружающие стесняются открыто сказать, что «король-то на самом деле голый».

Предлагаем нашим читателям проанализировать фразу одного известного философа, по стопам которого, судя по всему, пошёл Патриарх Варфоломей: «цинизм принципов мистифицирует симптомы парадоксальных иллюзий». Если кто-то сможет понять эту фразу, то он поймёт и главу Фанара.

Русская линия