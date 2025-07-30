Украинский депутат, бежавший от украинского режима в Англию, дал обширное интервью кипрскому изданию, в котором рассказал о реалиях церковной жизни на Украине…

Украинский депутат Артем Дмитрук, вынужденный бежать из Украины из-за угроз, в интервью кипрской газете «Симерини» заявил, что глава украинского режима Владимир Зеленский является главным инициатором гонений на Украинскую Православную Церковь, сообщает СПЖ.

«Зеленский лично координирует захваты храмов и преследования православных, — заявил Артём Дмитрук. — Это его стратегическая цель — лишить народ духовного основания, разрушить нашу веру, снести фундамент, на котором веками держалась Украина». Депутат подчеркнул, что «десятки священников и архиереев сегодня находятся в тюрьмах или под преследованием».

Артём Дмитрук указал, что «совсем недавно Зеленский лишил украинского гражданства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви», добавив, что глава Украины «хочет выслать его из страны, чтобы открыть путь к полному уничтожению Церкви».

«Для Зеленского Церковь — враг. Потому что она не лжёт, не молчит и не служит политике. А это означает, что она препятствует установлению диктатуры», — заявил А. Дмитрук.

Отдельно депутат высказался о роли Константинопольского Патриарха Варфоломея в украинской церковной ситуации. «Патриарх Варфоломей несёт прямую и историческую ответственность за глубокие духовные раны, нанесённые православному миру, — заявил он. — Его решение в 2018 году, антиканоническое и политически мотивированное, вмешаться во внутренние дела Украинской Церкви положило начало большому религиозному кризису».

Артём Дмитрук также обвинил западные страны в соучастии в религиозных преследованиях. «Западные СМИ молчат, потому что преследования происходят в стране, которую они называют „демократической“ и поддерживают политически и экономически, — указал он. — Когда Европейский Союз заявляет о защите прав человека, но игнорирует массовые преследования Украинской Православной Церкви, он предает свои собственные принципы».

На частые обвинения в связях с Москвой депутат ответил: «Я не агент Кремля. Я православный христианин, депутат Украины, человек, который защищает свою веру и свой народ. Я говорю не от имени России, а от имени миллионов украинцев». Он подчеркнул, что на Украине «есть минимум 6 млн верующих нашей Церкви. Для них Православная Церковь — не „институт влияния“, а дом Божий и сама их жизнь».

В заключение интервью Артём Дмитрук обратился к православным Греции и Кипра с просьбой о поддержке. «Сегодня в Украине наша святая Церковь терпит жестокие преследования. Священников арестовывают, храмы захватывают, верующих унижают. Молитесь за нас и за мир в нашей стране! Это самое важное и самое ценное!» — призвал он.

Русская линия