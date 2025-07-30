Глава Молдавии обвинила Россию в мнимой подготовке вмешательства в грядущие парламентские выборы и назвала Церковь одним из «инструментов» Москвы…

30 июля 2025 года во время пресс-конференции глава Молдавии Майя Санду перечислила внешние угрозы для страны, которые, как она считает, идут со стороны России. Среди прочего в своём перечне угроз гражданка Румынии упомянула Церковь, очевидно, имея в виду Православную Церковь Молдовы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на NewsMaker.

По словам Санду, «Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь». Глава Молдавии голословно утверждает, что в перечне способов воздействия на молдавское общество будет также «использование Церкви в интересах иностранного государства».

Таким образом, Санду в своей русофобской политике идёт по пути Зеленского. Не случайно ранее молдавский политик и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор предупреждал о готовности молдавских властей запретить Православную Церковь Молдовы. Сейчас Санду готовит для этого «обоснование».

На этом фоне бросается в глаза заявление главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман. «Есть большая разница между ЕС и другими государствами <…> поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идёт о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции,» — заявила Караман.

То есть в переводе на русский это означает, что режим Санду готов попирать любые законы и демократические процедуры, если это в интересах ЕС и против России. Стоит ли удивляться после этого нападкам на Православную Церковь?

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