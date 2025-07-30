30 июля 2025 года в Москве на 79-м году жизни после продолжительной болезни отошёл ко Господу выдающийся русский патриот и общественный деятель, председатель Объединения памяти Императорской гвардии (Париж) князь Александр Александрович Трубецкой, сообщает официальный сайт Фонда «Наследие Империи».

Прямой потомок знаменитого древнего рода, сын офицера Императорской гвардии и Русской армии генерала Врангеля, Александр Александрович всю свою жизнь посвятил сохранению и восстановлению традиций православной исторической России. Получив в свое время из рук президента Владимира Путина российский паспорт, князь Александр Трубецкой сделал очень многое для восстановления исторической справедливости.

Значительную часть жизни в последние два десятилетия он проводил в Москве и российских регионах, активно участвуя в различных историко-просветительских проектах. В таком же духе он воспитал своих детей. Два сына Александра Александровича переехали из Франции в Россию на постоянное место жительства и работы.

13 декабря 2003 года в Сальске Ростовской области трудами руководителя проекта «Белые воины» Александра Алекаева и целого ряда общественных деятелей был установлен первый в России памятник белому генералу Сергею Маркову. Князь Александр Трубецкой активно поддержал это начинание и лично принял участие в церемонии открытия монумента.

Князь активно сотрудничал со многими общественными движениями, выступающими за восстановление исторической справедливости в России, в том числе с НБФ «Наследие», а впоследствии с движением «Наследие Империи», войдя в их руководящие структуры.

«Без преувеличения можно сказать, что он был душой целого ряда наших проектов по возрождению исторической памяти русского народа. Для всех нас Александр Александрович был живым примером русского аристократа, дворянина, для которого весь смысл жизни был в служении Богу и Отечеству. Простой и радушный в общении, он был твёрд при обсуждении или отстаивании принципиальных вопросов политики, истории, культуры. Князь А.А. Трубецкой считал неизбежным возрождение русской православной цивилизации и делал очень многое для реализации этой идеи», — отметили в движении «Наследие Империи».

«Русская линия» присоединяется к соболезнованиям родным и близким князя Александра Трубецкого, который звучат в эти дни.

Царствие Небесное, вечный покой!

Русская линия