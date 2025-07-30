Лидер Либерально-демократической партии считает, что иначе решить проблему демографии в стране будет очень сложно…

Леонид Слуцкий: Надо запретить в России все аборты, кроме тех, что делаются по медицинским показаниям

Лидер Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий предложил запретить аборты в России, за исключением случаев, когда они проводятся по медицинским показаниям, сообщает «Российская газета».

«[Следует] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — сказал Слуцкий, выступая на форуме «Территория смыслов».

Он также назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри». «Нам действительно надо посмотреть, почему люди уезжают. У нас высокий процент по ипотеке — это лучшая реклама чайлдфри. Вот в этом направлении будем вместе работать», — добавил он.

Впрочем, пока депутаты не планируют запрещать аборты, а собираются лишь «упорядочить данную сферу». В конце января заместитель председателя Госдумы Петр Толстой дал понять, что частные клиники могут лишиться права совершать аборты, так как они нередко ставят их на поток ради заработка. Следует навести порядок и в сфере рекламы такого рода «услуг», заявил вице-спикер.

Русская линия