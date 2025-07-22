11 июня 2025 года Высший Общецерковный суд Русской Православной Церкви рассмотрел дело № 01-I-2025 об обвинениях в адрес бывшего викария Симферопольской епархии епископа Каллиника (Чернышева), отправленного решением Священного Синода РПЦ от 25 июля 2024 г. (журнал № 79) на покой, сообщает Патриархия.Ru.

Рассмотрев обвинения, в соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 28 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви, суд решил:

1. Констатировать, что епископом Каллиником (Чернышевым) были допущены:

— пассивность в устроении монашеской и хозяйственной жизни обителей, где он являлся игуменом;

— халатное отношение к управлению вверенных ему монастырей, в том числе к ведению административной и финансовой документации, в том числе отсутствие ведения первичного финансового учета и финансовой отчетности;

— иные множественные нарушения Положения о монастырях и монашествующих.

2. Констатировать, что деятельность епископа Каллиника (Чернышева) нанесла существенный материальный ущерб возглавляемым им монастырям. При этом материалы дела и опрос участников заседания суда не позволяют прийти к заключению о том, являлось ли причиной этого ущерба злой умысел со стороны епископа Каллиника или его халатность.

3. Признать, что перечисленные нарушения подпадают под действие следующих канонических правил: IV Вселенского Собора правила 26; Антиохийского Собора правила 25.

4. В связи с изложенным определить епископу Каллинику (Чернышеву) церковно-административное наказание в виде запрета занимать церковные руководящие должности до возмещения ущерба, нанесенного вследствие его деятельности обителям Симферопольской епархии. О возможном смягчении упомянутого наказания иметь суждение через 5 лет при наличии соответствующего ходатайства.

5. Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси определить епископу Каллинику место для несения послушания в одной из обителей Русской Православной Церкви.

6. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви направить настоящее решение на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Положения о церковном суде дело может быть пересмотрено при условиях, предусмотренных этой статьей и в порядке, предусмотренном разделами 2 и 3 главы 5 Положения о церковном суде.

Святейший Патриарх Кирилл уже утвердил решение Высшего Общецерковного суда, и таким образом оно вступило в силу.

Епископ Каллиник (Чернышев) был избран епископом Бахчисарайским, викарием Симферопольской епархии, решением Синода Украинской Православной Церкви от 29 января 2016 года.

Хиротонисан во епископа 8 декабря 2019 г. за Литургией в Николаевском кафедральном соборе г. Нежина Черниговской области. Богослужение возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

19 ноября 2023 г. на кафедре региональной, муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического университета защитил диссертацию по научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика)», получив степень кандидата экономических наук.

Решением Священного Синода от 25 июля 2024 г. (журнал № 79) почислен на покой. Местом пребывания ему тогда было пределен мужской монастырь в честь апостола и евангелиста Луки в селе Лаки Республики Крым под архипастырским наблюдением митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Русская линия