Бывший викарий Симферопольской епархии осуждён Высшим Общецерковным судом Русской Православной Церкви
Суд запретил епископу Каллинику (Чернышеву) занимать церковные руководящие должности до возмещения ущерба, нанесённого вследствие его деятельности обителям Симферопольской епархии…
11 июня 2025 года Высший Общецерковный суд Русской Православной Церкви рассмотрел дело № 01-I-2025 об обвинениях в адрес бывшего викария Симферопольской епархии епископа Каллиника (Чернышева), отправленного решением Священного Синода РПЦ от 25 июля 2024 г. (журнал № 79) на покой, сообщает Патриархия.Ru.
Рассмотрев обвинения, в соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 28 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви, суд решил:
1. Констатировать, что епископом Каллиником (Чернышевым) были допущены:
— пассивность в устроении монашеской и хозяйственной жизни обителей, где он являлся игуменом;
— халатное отношение к управлению вверенных ему монастырей, в том числе к ведению административной и финансовой документации, в том числе отсутствие ведения первичного финансового учета и финансовой отчетности;
— иные множественные нарушения Положения о монастырях и монашествующих.
2. Констатировать, что деятельность епископа Каллиника (Чернышева) нанесла существенный материальный ущерб возглавляемым им монастырям. При этом материалы дела и опрос участников заседания суда не позволяют прийти к заключению о том, являлось ли причиной этого ущерба злой умысел со стороны епископа Каллиника или его халатность.
3. Признать, что перечисленные нарушения подпадают под действие следующих канонических правил: IV Вселенского Собора правила 26; Антиохийского Собора правила 25.
4. В связи с изложенным определить епископу Каллинику (Чернышеву) церковно-административное наказание в виде запрета занимать церковные руководящие должности до возмещения ущерба, нанесенного вследствие его деятельности обителям Симферопольской епархии. О возможном смягчении упомянутого наказания иметь суждение через 5 лет при наличии соответствующего ходатайства.
5. Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси определить епископу Каллинику место для несения послушания в одной из обителей Русской Православной Церкви.
6. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви направить настоящее решение на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Положения о церковном суде дело может быть пересмотрено при условиях, предусмотренных этой статьей и в порядке, предусмотренном разделами 2 и 3 главы 5 Положения о церковном суде.
Святейший Патриарх Кирилл уже утвердил решение Высшего Общецерковного суда, и таким образом оно вступило в силу.
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Бывший викарий Симферопольской епархии осуждён Высшим Общецерковным судом Русской Православной Церкви Суд запретил епископу Каллинику (Чернышеву) занимать церковные руководящие должности до возмещения ущерба, нанесённого вследствие его деятельности обителям Симферопольской епархии...