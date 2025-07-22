Глава Иерусалимского Патриархата вместе с кардиналом Пьербаттистом Пиццабаллом посетили приход, в котором нашли убежище как христиане, так и мусульмане…

18 июля 2025 года Иерусалимский Патриарх Феофил III и Латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла побывали в секторе Газа, где посетили католический храм Святого Семейства, подвергшийся 17 июля удару израильской армии. От полученных травм тогда скончались три человека, девять получили ранения, в том числе тяжелые. Среди раненых — настоятель прихода о. Габриэль Романелли, сообщает Благовест-инфо.

Как сообщает СNA, Патриарх Феофил III, кардинал Пиццабалла и сопровождавшая их делегация прибыли в Газу «выразить соболезнования и солидарность» людям, нашедшим убежище в приходе Святого Семейств. В результате координации с гуманитарными организациями они смогли привезти в Газу несколько сотен тонн помощи — продовольствие, наборы первой помощи, медицинское оборудование. Им также удалось эвакуировать из сектора Газа раненых, нуждающихся в лечении за пределами анклава.

С начала военной операции Израиля в секторе Газа в церкви Святого Семейства и приходском комплексе нашли убежище около 600 человек. По большей части это христиане — как католики, так и православные, а также протестанты. При приходе также живут более 50 детей-инвалидов вместе с семьями — в основном это мусульмане.

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