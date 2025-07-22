Лоббист «ПЦУ» и внештатный эксперт Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Украины Андрей Смирнов заявил о том, что срок на устранение «признаков аффилированности Украинской Православной Церкви с Московским Патриархатом», вероятнее всего, будет продлён до 90 дней и истечёт в октябре 2025 года. Смирнов считает, что 30 дней, о которых ранее заявили в ГЭСС, не хватит для того, чтобы УПЦ «смогла решить поставленные государством задачи». Об этом он рассказал в интервью изданию «Главред», передаёт портал Raskolam.net.

«Согласно законодательству, будет предоставлено 30 или даже 90 дней для того, чтобы устранить те признаки аффилированности, которые были выявлены ГЭСС. Очевидно, самостоятельно митрополит Онуфрий этого сделать не может. Ему нужно для этого созвать собор епископов, и это займёт определенное время, поэтому, правдоподобно, срок будет продлен до октября. И только после того, как Украинская Православная Церковь не предоставит доказательств — а это должны быть соборные решения, постановления соборов УПЦ о полной независимости, об отзыве священнослужителей из состава органов управления РПЦ (Священного Синода, Архиерейского и Поместного соборов, Межсоборного присутствия, синодальных отделов), — если митрополит Онуфрий не сделает публичных заявлений о том, что он выходит из Синода РПЦ, а все эти предписания не будут выполнены, — тогда ГЭСС будет иметь право обращаться в суд против Киевской митрополии УПЦ», — отметил Смирнов.

В тоже время, сторонник украинских раскольников добавил, что речь идёт не о всей Украинской Православной Церкви, которая разделена на сеть отдельных юридических организаций, а исключительно о Киевской митрополии УПЦ и тех организаций, для которых она является учредителем: епархиальных управлений, синодальных отделов и ряда монастырей.

«Ведь сейчас речь идёт не обо всей Украинской Православной Церкви, а лишь о её административном центре — Киевской митрополии, главой которой по должности является митрополит Онуфрий. Сама Украинская Православная Церковь, как религиозное объединение, не имеет статуса юридического лица — это такая сеть тысяч приходов, монастырей, епархий УПЦ. И поэтому даже если ГЭСС обратится в суд, и суд прекратит юридическое лицо „Киевская митрополия УПЦ“, сама УПЦ никуда не исчезнет. Будут продолжать действовать епархии, приходы, монастыри — потому что это другие юридические лица. Параллельно ГЭСС опубликовала список напрямую аффилированных с Киевской митрополией религиозных организаций. Туда вошли все епархии и монастыри УПЦ, однако там нет, например, приходов. А это основная часть этой сети: обычные сельские и городские общины УПЦ», — добавил «эксперт» Госслужбы.

Очевидно, что решение продлить срок на устранение «признаков аффилированности Украинской Православной Церкви с Московским Патриархатом» связано с тем, что украинское священноначалие и лично Блаженнейший митрополит Онуфрий нисколько не испугались угроз ГЭСС и фактически изъявили молчаливое согласие пойти на Голгофу.

В этих условиях украинские чиновники прекрасно осознают, что иногда угрозы применить силу бывают куда более действенными, чем сама реализация этих угроз, а потому не хотят так быстро терять такой инструмент в своих руках. В случае же запрета УПЦ всё украинское духовенство автоматически превратится в исповедников, и сбить с этого пути верующих будет уже куда сложнее, чем сейчас.

На Соборе УПЦ в Феофании у многих украинских архиереев ещё была надежда, что при помощи «компромиссов» и «небольших ступок» можно будет договориться с властями. Однако, сейчас у большинства таких надежд уже нет и в помине. Окончательный запрет Киевской митрополии не оставит перед священноначалием УПЦ никакого другого выбора, кроме как верности Церкви и Христу или же предательства.

Русская линия