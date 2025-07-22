20 июля 2025 года в Патриаршем соборе святого Георгия на Фанаре произошло событие, которое выходит из ряда вон даже среди экуменических действ, регулярно устраиваемых Патриархом Варфоломеем. Во время Божественной литургии, которую возглавил архиепископ Американский Элпидофор, американский кардинал Джозеф Тобин не только присутствовал на богослужении в качестве гостя, но и прочитал Символ веры вместе с православным духовенством, сообщает СПЖ.

Отмечается, что в данном богослужении участвовал и Константинопольский Патриарх Варфоломей, который в своём обращении к кардиналу называл его «Преосвященнейшим» — титулом, традиционно используемым для православных архиереев.

СПЖ в Греции указывает, что чтение католическим прелатом Символа веры на православной Литургии вызывает серьезные канонические вопросы, поскольку это означает нарушение литургического порядка — участие в чтении молитв лица, не принадлежащего к Православной Церкви, каноническую неопределенность из-за отсутствия четкого богословского обоснования такого участия и создание прецедента для дальнейших нарушений с возможным размыванием границ между конфессиями.

С католической стороны также возникают не менее серьезные проблемы: противоречие собственным канонам через участие в «схизматическом» богослужении согласно католическому праву, а также богословские расхождения — чтение Символа веры без filioque, что противоречит католической практике и догматике.

Впрочем, как на Фанаре, так и в Ватикане, уже не раз демонстрировали свою готовность ради экуменизма забыть обо всех «препятствиях». При этом католики не собираются отказываться от своих заблуждений и искать реальные пути восстановления церковного единства с православными. Просто фанариоты и паписты дружно делают вид, что никаких разногласий между ними как будто не существует и участвуют в совместных экуменических торжествах.

В этом плане можно рассматривать то, что произошло на Фанаре, как подготовку Патриарха Варфоломея к экуменическим торжествам в честь 1700-летия I Вселенского Собора, на которые приглашён папа Римский Лев. Если уж католические кардиналы теперь читают Символ веры на Фанаре, и это не вызывает волну возмущения среди православных греков, то почему бы папе Римскому Льву не причаститься вместе с Патриархом Варфоломеем?

Русская линия