При большевиках храм был закрыт и в дальнейшем подвергся полному разграблению и разорению…

21 июля 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, расположенного в акватории реки Казанка в центральной части города, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения Святейший Владыка осмотрел фотоэкспозицию о ходе восстановления храма.

За богослужением молились управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий; духовенство Татарстанской митрополии.

После освящения храма митрополит Казанский Кирилл приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству икону Спаса Нерукотворного.

Святейший Владыка обратился к присутствующим с Первосвятительским словом. В дар вновь освященному храму Предстоятель Русской Церкви передал икону святого праведного воина Феодора Ушакова.

В завершение Святейший Владыка благословил курсантов, суворовцев и воинов-участников специальной военной операции и передал каждому из них образ Казанской иконы Божией Матери с Патриаршим благословением:

«Здесь находятся ветераны СВО, и особое слово к вам, мои дорогие братья.

Вы прошли через очень сложные жизненные обстоятельства. Там, где идут боевые действия, всегда есть риск получить увечье или даже погибнуть. В этом заключается и воинский подвиг — в том, что воин не думает ни об увечье, ни о жизни, когда получает команду и когда идет выполнять свой воинский долг. Именно так служили все воины православные, среди которых — замечательный Федор Ушаков, о котором мы сейчас говорили.

В память о сегодняшнем богослужении хотел бы передать каждому из вас — и воинам, и нашим суворовцам — Патриаршее благословение, записанное на обратной стороне иконочки, на которой изображена Божия Матерь Казанская, одна из самых главных святынь земли Русской. Пусть Царица Небесная хранит вас от всякого зла, чтобы в случае, если Родина позовет и придется рисковать своей жизнью, вы оставались живыми, здоровыми и могли вернуться к своим родным и близким, достойно осуществив свой воинский долг и все то, что проистекает из данной вами присяги. Храни вас Господь!"

Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя возведен в Казани в первой четверти XIX века. Это один из старейших казанских памятников и воинских мемориалов России. Храм расположен в акватории реки Казанка и соединяется с берегом с помощью насыпного мостового перехода.

После взятия Казани в 1552 году царем Иваном Грозным на месте, где сейчас стоит храм, был основан монастырь Успения Пресвятой Богородицы для совершения заупокойных богослужений. В 1560 году монастырь перенесли ниже по течению на высокую Зилантову гору, а на его месте устроили часовню.

Храм-памятник Спаса Нерукотворного возводился с 1813 по 1823 годы по проекту архитектора Н.Ф. Алфёрова. Освящение храма состоялось в 1823 году. Храм выполнен в виде усечённой двадцатиметровой пирамиды. Входы в здание расположены с четырёх сторон и оформлены греческими портиками с колоннами. Наверх ведут широкие лестницы. По углам пирамиды располагаются окна; внутри этих помещений были кельи, где жили послушники и монахи.

В 1918 году храм был закрыт, в дальнейшем он подвергся полному разграблению и разорению.

В середине XX века храм-памятник был включен в перечень памятников архитектуры, подлежащих государственной охране. В разные годы здесь проводились ремонтные работы.

Масштабная реставрация храма стартовала в 2024 году по поручению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Русская линия