Русская линия
Сводка новостей от 17 июля 2025

Антон Котяков: «Нам предстоит серьезная работа, чтобы обеспечить устойчивый рост рождаемости»
Глава Министерства труда России заявил, что в этом году властям удалось остановить спад рождаемости в России, но в вопросе демографии предстоит сделать ещё очень много…

Антон Котяков16 июля 2025 года глава Минтруда России Антон Котяков в ходе «правительственного часа» в Госдуме заявил, что благодаря ряду принятых мер поддержки российских семей российским властям удалось удержать рождаемость от существенного снижения — суммарный коэффициент рождаемости в стране сохранился на уровне 1,4, сообщает «Парламентская газета».

В 18 регионах отмечен небольшой рост этого показателя, сообщил министр, в том числе в тех регионах, которые ранее показывали снижение его значения.

«Это пока неустойчивая тенденция, нам предстоит серьезная работа, чтобы обеспечить устойчивый рост рождаемости, поэтому основной подход „плюс один ребёнок в каждой семье“ с нацеленностью на многодетность», — сказал Антон Котяков.

По его словам, для этого совместно со всеми основными демографическими научными институтами, регионами и самими семьями была разработана Стратегия действий по реализации семейной демографической политики до 2036 года. В её основе принцип семейной центричности. Ключевой инструмент реализации Стратегии — национальный проект «Семья».

Русская линия

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Антон Котяков: «Нам предстоит серьезная работа, чтобы обеспечить устойчивый рост рождаемости»
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