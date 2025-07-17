В Москве состоялась встреча рабочей группы по защите христианских ценностей, в которой приняли участие депутаты Госдумы, представители Церкви, Министерства юстиции и Совета Безопасности…

Пётр Толстой: «Ключевая задача — лишить органы опеки карающей функции. Они должны стать союзником семьи, её помощником, но не палачом»

16 июля 2025 года в Москве прошла встреча рабочей группы по защите христианских ценностей, в которой приняли участие депутаты от всех фракций, представители Патриаршей комиссии по вопросам семьи, Министерства юстиции и Совета Безопасности, сообщает Телеграм-канал вице-спикера Петра Толстого.

«Эксперты обсудили предложения, призванные не только защитить нашу ценностную модель (это важный базовый этап, без которого невозможно движение дальше), но и с опорой на эти ценности создать условия для достойной жизни как взрослого, так и ребенка», — сообщил депутат.

По словам Петра Толстого, ближайшими направлениями, на которые планируют обратить внимание защитники традиционных ценностей, станут «ювеналка» и демография.

«Ключевая задача — лишить органы опеки карающей функции. Они должны стать союзником семьи, её помощником, но не палачом. Подготовлен ряд законопроектов, повышающих приоритет кровно-родственных связей в вопросах усыновления и опеки. Чтобы ребёнок даже в самых крайних случаях по возможности не покидал родную семью, оставался с родственниками. Несколько подобных законопроектов будут внесены уже в осеннюю сессию», — отметил вице-спикер.

На встрече прозвучали предложения по изменению принципов финансовой поддержки семей. Многие эксперты убеждены в необходимости «перенастроить выплаты в рамках маткапитала, чтобы после рождения третьего ребёнка и далее они увеличивались».

«Конечно, каждому хочется, чтобы скорость изменений была выше. Но, согласитесь, за последние годы сделано многое. То, что ещё лет 10 назад было просто невозможным. Каждый даже небольшой шаг, очищающий законодательство от либеральных „закладок“, складывается в новую систему, в центре которой наши ценности и наши люди», — отметил Пётр Толстой.

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