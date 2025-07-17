Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести готовится к полному запрету деятельности Украинской Православной Церкви…

От Киевской митрополии потребовали до 18 августа отречься от Русской Православной Церкви

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) вынесла Предписание об «устранении нарушений законодательства Киевской митрополии Украинской Православной Церкви». Решение принято по результатам исследования «предполагаемых связей» этой религиозной организации с «иностранной структурой, деятельность которой запрещена на территории Украины», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт ГЭСС.

Согласно опубликованной информации, Киевская митрополия УПЦ должна устранить «выявленные нарушения» до 18 августа 2025 года.

Кроме того, приказом ГЭСС утверждён Перечень религиозных организаций, входящих в структуру или связанных с Киевской митрополией УПЦ. В этот перечень включены:

— религиозные организации, руководители которых, согласно Уставу об управлении УПЦ, входят в состав Собора епископов УПЦ, который созывается и возглавляется митрополитом Киевским и всея Украины;

— религиозные организации, учредителем которых в государственном реестре указана Киевская митрополия УПЦ.

Государственные органы требуют от Киевской митрополии «привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины в части свободы совести и религиозных организаций». Однако, поскольку доклад ГЭСС о связях Киевской митрополии с Московским Патриархатом основывается на документах Русской Православной Церкви, украинское священноначалие вряд ли сможет удовлетворить требования чиновников даже в том случае, если само этого захочет.

Таким образом, режим Зеленского добивается того, чтобы УПЦ предала каноническое Православие и согласилась объединиться с украинскими раскольниками в лице «ПЦУ». Никакие иные варианты их не устроят.

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