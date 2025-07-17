Руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с комментарием в связи с дискуссией вокруг находящегося на рассмотрении в Государственной Думе России проекта закона № 539 969−8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации“ (о фактических брачных отношениях)».

Игумения Ксения заявила, что Церковь в лице Святейшего Патриарха Кирилла поддерживала «поручение Президента, направленное на внесение в законодательство поправок, предоставляющих гражданским супругам погибших участников СВО и их общим детям пакет социальных гарантий, как это было сделано в годы Великой Отечественной войны указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. № 118/11 и от 10 ноября 1944 г. в отношении гражданских жён и общих детей погибших бойцов».

«Институт брака в результате принятия таких указов не пострадал. В этой связи поручение Президента должно быть исполнено. В свою очередь способы исполнения данного поручения находятся в компетенции Государственной Думы и Совета Федерации», — отметила глава Правового управления.

Речь идёт о том, чтобы в качестве исключения распространить на женщин, не состоявших в официальном браке с погибшими на Донбассе военными, социальных прав на имущество и ряд финансовых выплат, а не о церковном признании сожительства как брака. Попытки представить это решение как-то иначе не имеют ничего общего с действительностью. Более того, сам факт таких исключительных мер должен побудить военнослужащих официально оформить своё сожительство и вступить в законный брак.

Русская линия