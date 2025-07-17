В 107-ю годовщину убийства Царской семьи верующие со всей России прошли крестным ходом от Храма-Памятника на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме…

В Царском Крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие более 40 тысяч человек

В ночь с 16 на 17 июля 2025 года, в 107-ю годовщину духовного подвига святой Царской семьи и их верных слуг, в Екатеринбурге совершены главные события Царских дней. Более 40 тысяч верующих приняли участие в Божественной литургии и Царском Крестном ходе от Храма-Памятника на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Торжественное богослужение возглавили 12 архиереев Православной Церкви, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Главное событие Царских дней — Божественная литургия — была совершена на площади перед нижним приделом Храма-Памятника на Крови. Преосвященным владыкам сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской и других митрополий. За богослужением молились игумены и игуменьи, монашествующие, прибывшие почтить память святых Царственных страстотерпцев с самых разных обителей, многочисленные паломники. Причастие Святых Христовых Тайн было совершено из 100 Чаш. Прямую трансляцию вёл первый православный телеканал «Союз» на YouTube, Rutube и своем сайте.

Многотысячную колонну крестного хода вместе с главой Екатеринбургской митрополии возглавили постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Cреднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и другие архипастыри.

Под покаянную Иисусову молитву «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» более 40 тысяч верующих — клирики и миряне из самых разных территорий России — преодолели более 20 километров. География участников — вся страна — от Ставрополья до Новосибирска, от Астрахани до Архангельска, ближнее и дальнее зарубежье. Митрополит Викентий отметил участие в Царских днях верующих из Таджикистана, Киргызстана, Беларуси и других бывших союзных республик. Во время пресс-подходов перед журналистами выступили также представители Италии, Франции, Новой Зеландии.

Колонну сопровождали 10 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и добровольцы Царских дней. Содействие в обеспечении безопасности крестоходцев обеспечивали также Благотворительный фонд «Ника», «Русская община» и казаки ОВКО.

Молитвенное шествие завершилось молебном святым Царственным страстотерпцам у «сердца» Царской обители — Шахты номер 7.

Митрополит Викентий сердечно поздравил владыку Евгения с Днем ангела и поблагодарил всех крестоходцев за понесенный духовный подвиг.

Молебен завершился многолетием Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем участникам молитвенного шествия.

В храмах обители утром была совершена Божественная литургия. Сегодня, в день памяти святой Царской семьи и их верных слуг, сюда прибывают все новые и новые паломники. У Поклонного креста в течение дня совершается молебен с чтением Акафиста святым Царственным страстотерпцам.

Сегодняшняя ночь стала кульминацией памятной недели, посвященной последнему российскому Императору Николаю II и его близким, которые в ночь с 16 на 17 июля 1918 года приняли мученическую кончину в подвале Дома Ипатьева, где ныне возведен Храм-Памятник на Крови.

«Эта земля, это место — святое. Освященное подвигами святых царственных страстотерпцев, которые приняли мученическую кончину, были вознесены на небо, и там, у престола Божия, они молятся за нас», — сказал владыка Викентий о Царской обители на Ганиной Яме.

«Если бы не было тогда этой трагедии, этого убийства, то не было бы, я полагаю, Второй мировой войны и нынешних нападок на нашу страну. Были удары один за одним, чтобы завести нашу страну в непростую ситуацию. Знаете, я сейчас скажу простую мысль, что Государь был не только Царем, он был еще и образцом гражданина своего земного Отечества. Но он очень искал Отечества Небесного, он не боялся этого. Это очень важный сигнал и посыл. Не все наши интересы сосредоточены здесь. Надо помнить о том, что нас ждет в будущем», — отметил в общении с журналистами владыка Евгений.

Царские дни по традиции проходят при поддержке регионального правительства, администрации города и Фонда святой Екатерины, который помогает в организации празднования и поддержки крестоходцев водой, питанием, транспортом.

«То, что совершалась служба на обустроенной сцене; то, что был хороший звук, то, что было изображение, то, что люди, кто там находился, и перекусили, и пили чай — вот это все, казалось бы, малые, невидимые дела, но это все дела, связанные с Фондом, который старается подарить нашим горожанам и гостям праздник — и сегодня это получилось», — сказал митрополит Евгений.

Также митрополит поблагодарил врио губернатора региона Дениса Паслера за помощь в подготовке к памятной неделе:

«Он собрал оргкомитет, получилось подготовить всю территорию, подготовить весь путь, „залатать“ асфальт, установить мост, это все не само собой сделалось. Хочу поблагодарить сотрудников полиции, безопасности, ГИБДД, всех добровольных народных дружинников, всех общественников, которые шли, и фонд „НИКА“, и Службу Милосердия. Это большой труд большой команды, и крестный ход сегодня получился красивым».

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