Чем хуже дела у премьер-министра Армении Никола Пашиняна в вопросах государственного управления и экономики страны, тем больше он стремится влезть церковные дела, чтобы «навести порядок» в Армянской апостольской церкви.

Как Пашинян умеет наводить порядки, все в Армении уже знают — армянские жители Нагорного Карабаха не дадут соврать. Рейтинг его партии серьёзно обвалился. Но даже это не останавливает армянского премьера, который буквально готов объявить себя мессией, чтобы лично возглавить движение «за освобождение церкви от священников, которые нарушают обет безбрачия», сообщает ТАСС.

«Я могу их [священников] проклясть, но я этого не сделаю. Я лишь сказал, что возглавлю движение освобождения церкви от них. В проклятиях нет надобности», — сказал Пашинян, отметив, что сделает это теми же методами так называемой «бархатной революции», посредством которых он в 2018 году добился отстранения от должности занимавшего пост премьер-министра республики Сержа Саргсяна и пришёл к власти.

На первый взгляд, Пашинян просто сошёл с ума, а его мысли об «очищении» Армянской церкви — это параноидальный бред профессионального революционера, который умеет только разрушать. Однако, на самом деле за этим безумством скрывается куда более глубокие вещи. Одержимость армянского премьера объясняется тем, что именно Христианская Церковь стоит на пути у таких противников всякой традиции, как Пашинян. А потому было бы странно, если бы он, как бесноватый, с матом не кинулся на армянских священников, что мы ныне и наблюдаем.

Нет никаких сомнений, что эти атаки будут продолжаться. Ругать армянских архиереев Пашинян будет даже после того, как потеряет власть. Разница лишь в том, что обращать внимание на его ругань больше никто не будет. Мало ли бесноватых в мире.

Русская линия