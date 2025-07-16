Русская линия
Сводка новостей от 16 июля 2025

Нападения на православные храмы в Сирии продолжаются
В результате атаки исламистов на деревню Ас-Сура аль-Кабира в сирийской мухафазе Эс-Сувейда разграблена и частично уничтожена Михайловская церковь Антиохийского Патриархата…

Карта СирииВ результате нападения радикальной исламистской группировки на деревню Ас-Сура аль-Кабира в сирийской мухафазе Эс-Сувейда была разграблена и частично уничтожена православная церковь, принадлежащая Антиохийской Православной Церкви. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, исламисты не только осквернили храм святого Михаила, но и устроили масштабные поджоги, грабежи и разрушения в жилом секторе. Несколько домов мирных жителей были сожжены или сильно повреждены, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Erem News.

Нападавшие заявили о своей принадлежности к суннитскому арабскому племени аль-Шайтат и открыто провозгласили своей целью установление контроля над всей территорией деревни.

Преступления нападавших, в том числе поджог христианского храма и насилие против населения, указывают на попытки давления на христианские и друзские меньшинства в регионе. Согласно сообщениям с места событий, деревня в настоящее время находится под контролем вооружённого формирования, сформированного из представителей племени аль-Шайтат.

Пришедшие к власти в Сирии исламисты до сих пор не могут урезонить своих сторонников, которые своими руками делают всё возможное, чтобы единое Сирийское государство прекратило своё существование.

Русская линия

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Нападения на православные храмы в Сирии продолжаются
В результате атаки исламистов на деревню Ас-Сура аль-Кабира в сирийской мухафазе Эс-Сувейда разграблена и частично уничтожена Михайловская церковь Антиохийского Патриархата...

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