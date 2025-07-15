Томос Фанара, который Патриарх Варфоломей до сих пор не хочет выдавать Скопье, уже мало кого интересует…

15 июля 2025 года на официальном сайте Православной Церкви в Америке было опубликовано сообщение о том, что «на внеочередном заседании 21 мая 2025 года Священный Синод Православной Церкви в Америке принял решение немедленно признать каноничность Охридской Архиепископии Македонской Православной Церкви и подтвердить наше полное общение с её иерархами, духовенством и верующими».

В сообщении указывается, что «эту радостную весть сообщил Церкви Его Блаженство митрополит Тихон в своём докладе от 15 июля 2025 года на 21-м Всеамериканском соборе, который проходит на этой неделе в Финиксе, штат Аризона».

При этом в Православной Церкви в Америке обратили особое внимание, что «это решение было принято по просьбе Его Святейшества Патриарха Сербского Порфирия, который в официальной переписке с Его Блаженством попросил Православную Церковь в Америке признать автокефалию Охридской Архиепископии Македонской Православной Церкви в соответствии с Томосом, выданным Сербской Православной Церковью».

В настоящее время канцелярии митрополита Тихона и Блаженнейшего Архиепископа Охридского Стефана планируют совместное богослужение двух Предстоятелей в соборе Святого Николая, принадлежащем митрополиту Тихону, в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как сообщил митрополит Тихон Всеамериканскому совету, это богослужение ознаменует официальное признание автокефалии Македонской Православной Церкви, которая займет свое место рядом с Православной Церковью в Америке как полностью автокефальная Поместная Православная Церковь.

Таким образом, попытки Фанара указывать другим Поместным Православным Церквам, что только Патриарх Варфоломей якобы может выдать Томос об автокефалии той или иной Церкви, полностью провалились. Фанариоты надеялись разменять свою Грамоту об автокефалии македонцам на их полную лояльность и признание украинских раскольников, а получилось всё наоборот. Всё большее число Поместных Церквей начали признавать Македонскую Православную Церковь на основе выданного им Томоса от Материнской Сербской Православной Церкви, не обращая внимание на то, что Фанар до сих пор медлит.

Русская линия