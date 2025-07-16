Сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского Боголепа и выписали ему повестку для отправки на фронт…

Безбожный режим Зеленского начал насильственную мобилизацию не только священников, но и архиереев Украинской Православной Церкви, пытаясь таким образом запугать и ослабить Церковь.

Так, 15 июля 2025 года сотрудники ТЦК задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко), сообщает СПЖ. Архиерею выписали административный протокол, после чего отпустили, вручив повестку и потребовав в ближайшее время явиться в военкомат для отправки на фронт.

Ранее режим Зеленского вопреки закону отказался предоставить священникам УПЦ право на бронь от мобилизации, оставив её только представителям «ПЦУ» и УГКЦ.

Митрополиту Боголепу — 47 лет. Как и у других представителей епископата и духовенства УПЦ, у него теперь нет брони от мобилизации, и он должен скрываться от ТЦК, чтобы не брать в руки оружие.

По некоторым данным, в застенках ТЦК в настоящее время находится уже около сотни священников УПЦ, которых пытаются силой принудить нарушить священническую присягу и принимать участие в военных действиях.

Русская линия