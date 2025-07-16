Митрополит Волоколамский Антоний: О каком нейтралитете и непредвзятости Ватикана можно говорить, если официальный представитель Католической церкви на Украине выступает за запрет УПЦ?

Отношения Русской Православной Церкви и Католической церкви в настоящее время испытывают непростые времена, и вряд ли Ватикан сегодня можно считать нейтральной площадкой, на которой можно проводить мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом ясно дал понять в эфире радио Sputnik председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщает РИА Новости.

Митрополит Антоний напомнил, что покойный папа Римский Франциск был одним из немногих, кто на Западе публично выступал в поддержку Украинской Православной Церкви, в частности, когда украинские власти изгоняли монахов из Киево-Печерской лавры, он сказал о том, что скорбит вместе с ними и что он сердцем болеет о том, что происходит. Однако украинские униаты всегда старались сделать всё возможное, чтобы Ватикан занял более агрессивную позицию в отношении России.

Владыка Антоний напомнил, что служил в Риме и понимает, что для Римско-католической церкви украинские греко-католики — «это непростая тема», хотя об этом и не принято говорить публично.

«Украинская греко-католическая церковь имеет особое мнение по очень многим вопросам, что, конечно, осложняет даже и на нынешнем этапе наши отношения с Римско-католической церковью, потому что откровенно русофобские заявления, которые сегодня делает руководство этой Греко-католической церкви, идут вразрез с тем, о чём заявляет официальное руководство Ватикана, начиная от папы Римского. Но, с другой стороны, мы не слышали ни разу, чтобы заявления греко-католических иерархов были опровергнуты или оспорены (руководством РКЦ — ред.)», — подчеркнул глава ОВЦС.

В связи с этим митрополит Антоний выразил сомнение, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров по украинскому конфликту.

«На мой взгляд, те, кто готовы принимать мирные переговоры, должны придерживаться очень взвешенной и максимально нейтральной позиции. А с учётом позиции УГКЦ. Мы никогда не слышали ни одного опровержения того, о чём греко-католики говорили. Когда на Украине президент Зеленский решил обсудить с представителями религиозных организаций Украины перспективы запрета Украинской Православной Церкви — канонической Церкви Московского Патриархата, то католический епископ (УГКЦ — ред.) публично поддержал этот законопроект. И никто в Ватикане от этой позиции (УГКЦ — ред.) не открестился, никто его за это не критиковал. О каком тогда нейтралитете или непредвзятости можно здесь говорить?» — заключил архиерей.

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