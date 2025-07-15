Известный православный бизнесмен, ктитор и протодиакон Украинской Православной Церкви отец Вадим Новинский в своей статье на своём официальном сайте прогнозировал, как могут развиваться события вокруг УПЦ в связи с лишением Блаженнейшего митрополит Киевского и всей Украины Онуфрия украинского гражданства. Он заявлял, что режим Зеленского хочет отстранить Блаженнейшего от Предстоятельства и избрать на его место более покладистого архиерея, который пойдёт на объединение с «ПЦУ».

При этом отец Вадим не стал называть конкретные имена архиереев, которые могут принять участие в этой постыдной истории, лишь намекнув на старейшего по хиротонии архиерея митрополита Одесского Агафангела как возможную переходную фигуру.

И вот издание «Новая Газета Европа» опубликовало материал, автор которого уже открыто называет имена участников возможного передела церковной власти, сообщает Телеграм-канал Raskolam.net. По мнению автора статьи, украинские власти сделают всё возможное, чтобы митрополит Онуфрий не смог полноценно выполнять свои функции, в связи с чем его попробуют отправить на покой. Место Предстоятеля УПЦ, по мысли чиновников, на некоторое время должен будет занять митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, после чего уже будет избран «более лояльный» Предстоятель, которым, по мнению автора, станет митрополит Львовский Филарет.

«В том случае, если Онуфрий решит уйти на покой, возможен его отъезд за границу (но не в РФ, а, например, на Святую гору Афон в Греции) и избрание нового предстоятеля УПЦ, уже не утвержденного Москвой и склонного к поиску компромисса с властями. Украинские эксперты чаще всего называют в качестве возможных кандидатов Одесского митрополита Агафангела (Саввина) — на переходный период, и Львовского митрополита Филарета (Кучерова) — на более длительный срок. В том случае, если новый предстоятель устранит признаки аффилированности с РПЦ, выявленные ГЭСС, УПЦ сохранит свои прежние статус и структуру», — отмечается в публикации.

Русская линия