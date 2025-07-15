Митрополит Калужский Климент: Многие люди и в наше время приходят к Богу через произведения Достоевского

10 июля 2025 года, в день памяти преподобного Амвросия Оптинского и преподобных Оптинских старцев, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил торжественное богослужение в Оптиной пустыни, сообщает Патриархия.Ru.

Митрополиту Клименту сослужили наместник обители епископ Можайский Иосиф, заместитель председателя Издательского Совета епископ Козельский и Людиновский Макарий, братия обители в священном сане и духовенство Козельской епархии.

По окончании богослужения митрополит Климент принял участие в конференции «Пути России», которая открыла программу мероприятий «Дни Достоевского в Оптиной пустыни — 2025», и обратился к участникам конференции с приветственным словом.

«Сегодня крайне важно, чтобы духовное наследие Оптинских старцев и одновременно выдающиеся произведения писателей-классиков, которые посещали это святое место, становились ближе нашей молодежи, — отметил архипастырь. — Наша задача — привлечь внимание молодых людей к тем спасительным смыслам, которые обретал в том числе и Федор Михайлович Достоевский, посещая Оптину пустынь. Те образы, которые были созданы им в нескольких романах, представляют собой некий нравственный идеал, который он сам искал и который считал важным донести до своего читателя. Он стремился здесь обрести Бога и стал для многих путеводителем к православной вере. Многие люди и в наше время приходят к Богу через его произведения».

11 июля в открытии программы Дней Достоевского в селе Губино близ Козельска приняли участие наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф, заместитель председателя Издательского Совета епископ Козельский и Людиновский Макарий, губернатор Калужской области В.В. Шапша, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Ю. Кузнецова, член Совета Федерации ФС РФ А.А. Савин, народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Е.В. Князев, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Андрей Ткачев, архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

Гости посетили площадку II Международного студенческого лагеря в селе Губино, который проводится в рамках фестиваля «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». В лагере приняли участие студенты из 24 стран с четырех континентов и из 17 университетов. Закончился вечер большим гала-концертом с участием Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

12 июля в рамках «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» в городе Козельске прошли «Беседа о духовно-нравственных слагаемых победы над злом, одержанной героями романов Ф.М. Достоевского» с протоиереем Артемием Владимировым, тематическая дискуссия с профессором, писателем, публицистом и культурологом В.Д. Ирзабековым «Русский язык как фактор национальной безопасности через призму нравственных приоритетов Ф.М. Достоевского», а также конференция «Культура против сквернословия. Битва за будущее».

13 июля телеканал «Спас» провел прямой эфир из передвижной студии, организованной возле памятника Ф.М. Достоевскому у стен Оптиной пустыни. В записи эфира приняли участие епископ Можайский Иосиф, епископ Козельский и Людиновский Макарий, писатели, артисты, священнослужители и журналисты. Запись телемарафона доступна на ресурсах телеканала «Спас».

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