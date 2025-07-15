Управляющий делами УПЦ заявил, что опыт декларации митрополита Сергия (Страгородского) показал, что договориться с гонителями не получится…

Митрополит Бориспольский Антоний: Выражая поддержку Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, нам не стоит одновременно идти на поводу у тех, кто неприкрыто стремится уничтожить нашу Церковь

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний, который неожиданно для многих подписал подобострастное письмо архиереев УПЦ к Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, выступил с обращение, в котором дал понять, что на самом деле ему чужд подобострастный дух, содержащийся в данном письме. Данный текст был опубликован на портале «Православная жизнь».

Ниже мы публикуем обращение владыки целиком:

«Приостановление гражданства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия всколыхнуло всю церковную общественность. Осознавая несправедливость данного решения, каждый член нашей Церкви хотел бы высказать поддержку своему Предстоятелю. И здесь важно выбрать подобающую форму. Использовать искреннее желание защитить Блаженнейшего для достижения подчас своих личных целей недопустимо, как и недопустимо закладывать в содержание определенных обращений тезисов, заведомо могущих разделить церковную среду.

Духовенство Украинской Православной Церкви сейчас находится в очень сложном положении. Это положение не случайно сравнивают с тем, в котором Церковь пребывала в 20−30-х годах прошлого века.

Скоро уже сто лет, как было опубликовано известное послание Патриаршего Местоблюстителя Митрополита (будущего Патриарха) Сергия о лояльности к советской власти (1927 год).

У меня нет намерений, тем более права осуждать Митрополита Сергия. На его глазах разрушались храмы, расстреливались священнослужители, целые епархии и приходы переводились в обновленческий раскол. О внутренних переживаниях владыки Сергия может судить только человек, на плечи которого Господь возложил ответственность за судьбу Церкви в конкретный исторический период. Только с наступлением эпохи гласности и публикации сотен архивных документов стало известно, что стояло за этим документом, какими методами тогдашние власти выбивали подобные заявления и декларации: угрозы, шантаж, дезинформация и т. д.

Тогда многим казалось, что, расписываясь в лояльности к безбожным властям, Церковь можно спасти от жестоких гонений. Однако, это оказалось иллюзией: за гонениями 1920-х годов пришли еще более страшные гонения 1930-х. В то же время в церковной среде декларация митрополита Сергия вызвала нестроения на долгие годы.

Именно этого и добивалась тогдашняя антицерковная власть: ослабить Церковь, разделить изнутри, под благими предлогами ввести яд в умы верующих.

Нам стоит помнить этот исторический опыт и стараться избегать подобной ловушки.

Выражая поддержку Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, которого мы все любим и уважаем, нам не стоит одновременно идти на поводу у тех, кто неприкрыто стремится уничтожить нашу Церковь. Защищая нашего Предстоятеля, мы не должны покрывать отступление от истины.

Внешние гонения страшны, но внутренние расколы еще ужаснее.

Думая, что защищаешь Церковь, можно оказаться пленниками вражьих сил, постоянные же уступки увеличивают вероятность не заметить, как перешёл ту черту, за которой истина утрачена. Защищая Церковь, важно не стать элементом борьбы против самой Церкви".

Русская линия