16 июля 2025 года, накануне очередной годовщины убийства Царской семьи, в эфире православного телеканала «Спас» в 20.25 будет показан фильм «Убийство Романовых. Факты и мифы», проливающего свет на одну из самых трагичных страниц истории Российского государства — убийства великого князя Михаила Александровича в Перми и святых Алапаевских мучеников.

Трагическая гибель Царской семьи и других представителей Дома Романовых и их соратников на Урале до сих пор окутана тайной и продолжает волновать умы. Дезинформация — главное орудие тех, кто хотел, чтобы правда об этом злодеянии так никогда и не была открыта. Новый фильм-расследование Елены Чавчавадзе и Галины Огурной на основе уникальных документов проливает свет на доселе неизвестные обстоятельства убийств в Перми, Екатеринбурге и Алапаевске.

«Убийство Романовых. Факты и мифы» охватывает небольшой промежуток времени лета 1918 года, когда по распоряжению адмирала Колчака при взятии Екатеринбурга и Алапаевска белыми, генерал-лейтенанту Михаилу Дитрихсу было поручено начать срочное расследование по злодеяниям большевиков в этих городах, что немедленно и было исполнено. Расследование этих ритуальных убийств возглавил следователь Соколов.

Из фильма видно, что между всеми убийствами на Урале есть несомненная связь. Изначально существовала даже идея остановиться подробнее на каждом из событий и по каждому из них сделать отдельный фильм — в Перми, Алапаевске и Екатеринбурге, но в результате было решено сделать два отдельных фильма: первый — об убийстве Царской семьи, а второй — об убийстве Великого князя Михаила и Алапаевских мучеников.

Русская линия