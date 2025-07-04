О. Вадим Новинский: Через лишение Блаженнейшего Онуфрия гражданства и возможное его изгнание из страны, Зеленский хочет обезглавить УПЦ, избрать нового Предстоятеля и подчинить себе УПЦ

2 июля Владимир Зеленский своим указом лишил Предстоятеля канонической Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего митрополита Онуфрия гражданства Украины.

Служба безопасности Украины, которая давно уже превратилась в карманную структуру по обслуживанию клики Зеленского, предъявила сомнительные доказательства, сканы паспорта на имя Блаженнейшего Митрополита, без подтверждения достоверности документа, без надлежащей экспертизы, без оригинала. Сам документ был якобы выдан еще в 2002 году (в то время сам Владимир Зеленский практически не вылезал из Москвы) и, очевидно, давно утратил срок действия. Сам Блаженнейший еще два года назад дал исчерпывающие объяснения по поводу своего гражданства.

Власть уже не раз давала поводы для сомнений в ее честности. Шулерам и лицедеям, оказавшимся у руля государства, нельзя верить: они неоднократно фальсифицировали документы и факты, лгали и обманывали собственный народ, манипулируя сознанием и доверием людей. Самое гнусное, что подобного рода подтасовки документов могут использоваться против любого гражданина Украины.

Происходящее — продолжение политики режима Зеленского по дискредитации и гонениям против канонической Украинской Православной Церкви. Кампания, которую власть ведет против УПЦ, перешла в новую фазу: сторонники «партии войны» уже не просто захватывают храмы и бросают в тюрьмы священноначалие, духовенство и мирян. ТЦК получили команду массово мобилизовать священников УПЦ (акцент делается именно на духовенстве нашей Церкви). Лишение Блаженнейшего Онуфрия украинского гражданства — это не случайность, не попытка отвлечь внимание от политических или военных неудач. Это — первый шаг к выдворению Предстоятеля УПЦ из страны.

По имеющейся информации, в недрах Офиса президента созрел план: через лишение Блаженнейшего Онуфрия гражданства и, возможное его изгнание из страны, обезглавить Киевскую митрополию УПЦ, назначить местоблюстителем одного из старейших митрополитов, а далее, путем созыва Архиерейского собора УПЦ под прямым контролем СБУ, избрать,, предстоятелем, одного из архиереев, демонстрирующих повышенную лояльность к власти и готовность выполнять их распоряжения. Все это — для воплощения мечты триумвирата Зеленского, Ермака и Вселенского Патриарха Варфоломея о взятии под контроль УПЦ и присоединения ее к карманной структуре, управляемой из Офиса президента.

Действия власти против Блаженнейшего Онуфрия стали проявлением не силы, но бессилия. Не случайно указ президента появился спустя короткое время после того, как верующие отстояли кафедральный собор в Черновцах — на родине Блаженнейшего, после неудачной попытки властей организовать рейдерский захват храма. В этой ситуации власть решила пойти на крайние меры.

В чем вина Блаженнейшего перед кликой Зеленского? В том, что Блаженнейший не поставил политику выше служения Богу. В том, что в тяжелые времена он не предал Церковь и украинский народ. В том, что Блаженнейший всегда призывает к миру, к любви, к правде и к покаянию, а Зеленскому нужны война, ненависть, ложь и театральные овации.

Зеленский уже давно превратился в источник зла, беззакония и коррупции. Его громкие заявления о стремлении к «духовной независимости Украины» — это лицемерие. Зеленский и духовность — в принципе несовместимые понятия. И сегодняшние действия, направленные против Предстоятеля канонической Украинской Православной Церкви, это подтверждают.

Создается впечатление, что Зеленскому мало тех бед, которые сегодня испытывает Украина. Он пытается спровоцировать религиозное противостояние в стране, четко зная, как миллионы верующих любят своего Предстоятеля и Владыку, и как они отреагируют на попытку изгнать его из Украины. Под прикрытием войны с Россией он пытается разжечь войну против собственного народа.

Но в этих условиях нашим ответом на действия власти может быть только единство верных Церкви и искренняя молитва за нашего предстоятеля и за народ. Я призываю всех — архиереев, священников, мирян — быть верными чадами нашей Церкви, не дать втянуть нас в интриги и провокации, а также объединиться вокруг нашего Предстоятеля — Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Я призываю тех архиереев, которых власть толкает на блуд и предательство Церкви, одуматься и не уподобляться Иуде, а вспомнить притчу о блудном сыне, который все же вернулся к своему отцу.

ЕДИНСТВО Украинской Православной Церкви — то, чего боится и то, что пытается разрушить своими действиями власть. ЕДИНСТВО, ВЕРНОСТЬ и ТВЕРДОСТЬ В ВЕРЕ — то, что мы можем противопоставить гонениям со стороны сатанинской власти.

Необходимо помнить и верить: никогда в истории светские силы, политики и диктаторы, цари и комиссары не могли победить Церковь, которую основал Иисус Христос. И на этот раз победа тоже будет за Церковью, а все гонители получат заслуженное воздаяние от Бога!

https://novynskyi.com/ru/lishenie-grazhdanstva-blazhenneyshego-mitropolita-onufriya-novyy-vitok-davleniya-na-upts/