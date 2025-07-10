Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в мае 2025 года и принят в первом чтении в июне того же года. Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В проекте предлагается не допускать использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нововведение должно способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в многоконфессиональной России.

Законопроектом предполагается защита символов исключительно традиционных религий. Поправками предлагается исключить неопределенность терминологии, добавить, что затирать символы нельзя не только на самих изображениях, но и на геральдических знаках, а также разрешить допуск публикаций изображений без символов, если они отсутствуют на оригинале.

«Сразу же снимается вопрос, который волновал многих людей, в том числе журналистов, о том, как изображать фотографии храмов во время и после Великой Отечественной войны, в тот период, когда на храме могло не быть креста», — заявила председательница комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Она отметила, что данные изменения позволят призвать к ответу тех, кто «попирает традиционные духовно-нравственные ценности и позволит минимизировать риск оскорбления чувств верующих».

Русская линия