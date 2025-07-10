Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Валаам, где традиционно возглавит празднования в честь памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, сообщает Патриархия.Ru.

В состав делегации, сопровождающей в поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви, входят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь Его Святейшества епископ Раменский Алексий.

10 июля 2025 года Святейший Патриарх Кирилл принял участие в церемонии открытия памятника «Валаамский юнга», установленного рядом с мемориалом морякам Ладожской флотилии на берегу Монастырской бухты о. Валаам. Скульптура «Валаамский юнга» выполнена из бронзы молодым талантливым петербургским скульптором Вадимом Несветовым (при финансовой поддержке Фонда Андрея Первозванного и АО «Борисфен»).

В церемонии также принимали участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий; игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий; глава Карелии А. Парфенчиков, начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал В. Касатонов, начальник Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге вице-адмирал А. Максимчук. Среди присутствующих были председатель Попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного В. Якунин, генеральный директор АО «Борисфен» П. Каноненко, члены делегации Фонда Андрея Первозванного.

Богослужебные песнопения исполнил Праздничный хор Валаамского монастыря. Во время церемонии открытия памятника архидиакон возгласил: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, приснопамятным Валаамским юнгам, морякам и воинам Ладожской флотилии за веру и Отечество жизнь свою положившим, о них же поминовение творим ныне, и сотвори им Вечную память».

Под пение хором «Вечной памяти» Святейший владыка и адмирал В. Касатонов возложили цветы к подножию памятника.

Русская линия