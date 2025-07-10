За последнее время это уже вторая встреча главы Ватикана и гонителя Украинской Православной Церкви…

9 июля 2025 года папа Римский Лев XIV принял на частной аудиенции в Папской резиденции Кастель Гандольфо главу украинского режима Владимира Зеленского, который в эти дни находится с визитом в Риме по случаю IV Международной конференции по восстановлению Украины, сообщает пресс-служба Ватикана.

По сообщению Зала печати Ватикана, cтороны обсудили «текущий конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мирного урегулирования». В ходе «дружеской беседы» была подчёркнута важность диалога как приоритетного пути к прекращению боевых действий.

«Святейший Отец выразил скорбь по поводу жертв, заверил в молитве и духовной близости к украинскому народу, призвав к всевозможным усилиям по освобождению пленных и поиску совместных решений», — говорится в официальном сообщении.

В коммюнике отмечается, что «Святейший Отец вновь подтвердил готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для проведения переговоров».

В свою очередь, Зеленский заявил, что хочет мира и попросил главу Ватикана повлиять на российскую сторону в данном вопросе, сообщает Телеграм-канал портала Raskolam.net.

«Прежде всего, я очень благодарен Его Святейшеству за эту встречу, за то, что он нас поздравил, да, и, конечно, за его помощь. Мы хотим мира, мы хотим прекращения этой войны, и мы очень рассчитываем на Ватикан и Его Святейшество, чтобы они помогли нам найти место для встречи на высоком уровне, которая позволит завершить эту войну», — сказал Зеленский во время брифинга.

Стоит отметить, что за последнее время это уже вторая встреча папы Римского Льва и гонителя Украинской Православной Церкви, что свидетельствует о сугубой поддержке Ватиканом украинских властей и их политики. 18 мая 2025 года папа Римский Лев уже принимал Зеленского после своей инаугурации в Ватикане. Тогда глава Украины пригласил папу посетить Украину.

Русская линия