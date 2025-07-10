Митрополит Черкасский Феодосий: Ваше Блаженство, независимо от того, вернут Вам гражданство или не вернут, оставят Вас в стране или нет, Вы останетесь для нас Предстоятелем УПЦ

Митрополит Черкасский Феодосий опубликован в Телеграм-канале «ЧЕРКАСЬКИЙ БЛАГОВІСНИК» своё видеообращение к собратьям архиереям, духовенству и верующим Украинской Православной Церкви в связи с распространяемым в Интернете открытым обращением епископата УПЦ к главе украинского режима Владимиру Зеленскому, в котором ряд украинских архиереев в сугубо подобострастной форме просят гонителя Церкви отменить свой указ о лишении гражданства Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Ниже мы публикуем текст обращения митрополита Феодосия целиком:

«В течение всего вчерашнего дня среди верующих Украинской Православной Церкви идёт дискуссия, стоит ли нашим владыкам подписывать гуляющее в Интернет-сети письмо-обращение к Зеленскому с просьбой пересмотреть решение и вернуть украинское гражданство Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Со многими архиереями мы вчера держали совет на эту тему.

Ну, что сказать? Очевидно ли верующим нашей Церкви, да и вообще всякому непредвзятому человеку, что лишение гражданства Блаженнейшего — это мелкая месть, беззаконие и борьба с Церковью в неприкрытом виде? Конечно, очевидно. Стоит ли верующим Украинской Православной Церкви и её епископату, в частности, заявить об этом во всеуслышание, чтобы показать свою позицию и соборно поддержать Блаженнейшего? Наверняка, стоит. Более того, так соборно поддерживать нужно не только Предстоятеля, но и заключенного митрополита Арсения, и других заключенных священнослужителей нашей Церкви, и искалеченных верующих черновицкого собора, и украденных и брошенных на фронт наших священников и монахов. Конечно, надо всем вместе поддерживать тех, над кем сегодня несправедливо издеваются власти, и в первую очередь поддерживать Блаженнейшего. Прислушаются ли к нам власти и лично Зеленский, к которому обращено коллективное послание? Конечно, нет. Не прислушаются. И это очевидно каждому. Так может тогда и не стоит поднимать тему, не стоит обращаться? Напротив, стоит. И чем чаще, и чем громче, и чем весомее будут наши обращения от Украинской Православной Церкви, тем больше в итоге они смогут принести пользы.

Так почему же среди массы архиереев сейчас возник вопрос, подписывать это обращение или не подписывать? Да потому, что для очень многих сам его текст категорически неприемлем. Ни по стилю, ни по содержанию некоторых тезисов. Хорошее, казалось бы, дело изначально было оформлено именно так, чтобы привести к внутренним разделениям в епископате, а не к единогласной поддержке Предстоятеля. Не буду вдаваться в рассуждения, сознательно ли это было сделано, либо в простоте и неопытности, жизнь покажет. Но инициаторам подобных обращений следует помнить, что документы такого уровня, если есть намерение, чтобы под ними поставил подписи весь епископат, следует готовить профессионально, учитывая всё вышесказанное. Ну, а если и не было намерения единогласной поддержки Предстоятеля, ну тогда это другой вопрос. Скажу лишь, что те архиереи, которые по объективным причинам не будут подписывать этот текст, и я в том числе, при этом выражают безусловную молитвенную поддержку Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию в его очередных испытаниях, и вновь и вновь призывают наши власти к соблюдению Конституции и законов Украины.

Ваше Блаженство, независимо от того, вернут Вам гражданство или не вернут, оставят Вас в стране, или у властей хватит наглости Вас депортировать, чтобы потом на этом основании попытаться внутри страны разделить нашу Церковь, ведь такие планы уже озвучены, несмотря на всё это, Вы, Ваше Блаженство, останетесь для нас Предстоятелем Украинской Православной Церкви и связующим звеном, даже за границей, мистически удерживающим нашу Церковь от растерзания на части. Пока Вы, Ваше Блаженство, живы и здравы, в какой бы точке мира при этом Вы ни находились, несмотря на наши внутренние противоречия, на разные взгляды на ряд принципиальных вопросов, мы, епископат, духовенство, монашествующие и миряне внутри страны, приложим все усилия, чтобы никакого другого Предстоятеля нам тут не навязывали и этим Украинскую Православную Церковь на куски не растаскивали.

Просим Бога и верим, что Господь по Своей милости сохранит нас всех в лоне Святой, Соборной, канонической Церкви.

Аминь".

Русская линия